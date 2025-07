Avec seulement 30 matches joués, Zion Williamson a fait une énième saison zionwilliamson-esque. Logiquement, malgré son indubitable talent, des rumeurs concernant un éventuel trade se sont multipliées ces derniers temps.

Pourtant, début juin, le nouveau vice président des opérations basket des New Orleans Pelicans, Joe Dumars, assurait que le joueur allait « continuer à être un point central ici dans le futur ».

Joe Dumars n’a semble-t-il pas changé d’avis. Ses paroles, mais aussi ses actes, en témoignent. Il a ainsi tenu le même discours à Marc J. Spears dans une interview pour Andscape :

« La première chose que je dirais sur Zion c’est que c’est un incroyablement bon gars. C’est vraiment une bonne personne. Il est évidemment extrêmement talentueux. Lui et moi avons des conversations incroyables. Nous sommes en contact permanent. Je lui ai parlé de la responsabilité d’être un grand joueur et de la responsabilité d’être un leader, un capitaine, le meilleur joueur, le visage de la franchise. Je lui ai dit comment toutes ces choses viennent avec la responsabilité et qu’il était temps maintenant à 25 ans d’accepter ces responsabilités. »

Au-delà des mots, les New Orleans Pelicans ont surtout montré leur intention de poursuivre avec Zion Williamson. Son contrat pour la saison prochaine sera en effet pleinement garanti (la deadline était fixée au 15 juillet). Il touchera donc 39,4 millions de dollars sur l’exercice 2025-26.

The $39.4M Zion Williamson salary is set to become guaranteed today (July 15).

The remaining two seasons; $42.2M and $44.9M will remain non-guaranteed unless Williamson reaches the games played criteria for this season and next.

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) July 15, 2025