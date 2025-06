Zion Williamson : les Pelicans révèlent leur plan pour le futur

Les New Orleans Pelicans ont évoqué leurs intentions concernant Zion Williamson. Et, aussi fou que ça puisse paraître, ce n'est pas un trade.

Avec toutes ses blessures qui lui ont fait manquer tant de matches, et désormais des problèmes en dehors du terrain, Zion Williamson pourrait faire un bon candidat à un trade. Surtout que son contrat le lie encore trois ans avec les New Orleans Pelicans pour plus de 40 millions la saison.

Il a certes tourné à 24,6 pts, 7,2 rbds et 5,3 pds cette année. Mais, après avoir enfin réalisé une saison quasi-pleine (70 matches) en 2023-24, il n’a joué que 30 matches. 30 petits matches , entre une blessure aux ischios au début de la campagne et une au dos qui l’a fait stopper mi-mars.

Et c’est sa quatrième saison en six ans de NBA à 30 matches ou moins. Avec 214 matches en pro, il n’a joué qu’à une moyenne de 35 par exercice. Toutes ces blessures sont probablement en partie le résultat, certes d’un jeu très explosif, mais aussi d’une hygiène de vie plus que douteuse. Son poids ayant forcément fatiguer son corps depuis toutes ces années.

A cela s’ajoutent désormais des problèmes extra sportifs particulièrement sérieux, puisque Zion Williamson est accusé de viol et agression sexuelle par une ancienne compagne.

Bref beaucoup de raisons pour lesquelles les New Orleans Pelicans pourraient vouloir tourner la page et repartir sur un autre projet. Sauf que l’ancien first pick de la draft 2019 n’a quasiment plus aucune valeur sur le marché. Et NOLA ne pourrait pas récupérer grand-chose d’intéressant si elle trouvait une équipe où l’envoyer.

Difficile de dire si c’est pour cette raison, mais les Pels semblent en tout cas décidés à poursuivre avec Zion Williamson. C’est ce qu’a expliqué au Times-Picayune Joe Dumars, fraîchement arrivé dans le front-office de la franchise :

« J’ai eu de très bonnes conversations avec Zion. On a déjeuné. On a dîné. On a regardé des matches de playoffs ensemble. On a tout fait. J’ai eu des discussions très honnêtes avec lui.

Nous allons continuer avec Zion. Il va continuer à être un point central ici dans le futur. »

En l’envoyant à la lottery pour représenter l’équipe, Joe Dumars a envoyé un message à Zion Williamson :

« Je l’ai envoyé à la lottery pour une bonne raison. Je veux qu’il commence à se concentrer sur les responsabilités qui vont avec le fait d’être le meilleur joueur ici et le point central. »

Espérons pour l’ancien Piston que Zion Williamson prenne enfin conscience de tout cela…