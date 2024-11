Jeremy Sochan, joueur à double tranchant

Jeremy Sochan est l'une des pièces maîtresses de la reconstruction des Spurs. Et il est actuellement sur les bases de sa meilleure saison depuis le début de sa carrière. Certains observateurs vont même jusqu'à affirmer qu'il est le meilleur joueur de San Antonio depuis la reprise, devant Victor Wembanyama.

Avant son match face aux Clippers, écourté par une blessure au pouce qui risque malheureusement des terrains pour plusieurs semaines, Sochan (21 ans) affichait ses meilleures moyennes en carrière : 17,3 points (50,6 % aux tirs) et 8,5 rebonds en 32,2 minutes par match. Il a visiblement franchi un cap dans son jeu. Mais des problèmes persistent, notamment ses lacunes au tir, qui le pénalisent ainsi que toute son équipe. Cette dualité fait tout le paradoxe de ce joueur.

Jeremy Sochan, la boîte à outil des Spurs

Très critiqué lors de son bref passage au poste de meneur la saison dernière, Jeremy Sochan a retrouvé son poste et son rôle naturels. Il a regagné une place plus organique dans le jeu des Spurs, et cela se fait sentir : il évolue désormais à un tout autre niveau en attaque.

Sur les six premiers matches, malgré une efficacité toujours inférieure à la moyenne (1,13 point par tir tenté selon Cleaning the Glass) il a brillé par ses coupes vers le panier, sa présence au rebond offensif, ses écrans… bref, dans le profil de joueur ultra-polyvalent qu'on lui prêtait à sa draft en neuvième position 2022. Il profite particulièrement bien des espaces créés par la gravité de Wembanyama pour punir les défenses adverses.

Sochan est plus souvent utilisé en pick-and-roll, comme poseur d'écran, un bon moyen d’exploiter son arsenal très complet. D'après NBA.com, il joue 2,1 possessions par match en tant que roll man, générant 1,2 point par possession — ce qui le place dans le top 12 de la ligue en 2024-25. Son duo avec Chris Paul est particulièrement redoutable, et laisse penser qu’il peut vraiment s’épanouir dans ce rôle.

La défense reste néanmoins la spécialité de l'Américano-polonais, un domaine où il excelle toujours. Il appartient à cette élite de joueurs régulièrement chargés de marquer le meilleur extérieur adverse, un statut qu'il assume pleinement. Depuis le début de la saison, il s'impose comme l'un des meilleurs défenseurs sur porteur de balle et en isolation.

Le tableau est très positif. Les qualités de Sochan sont bien exploitées dans le système des Spurs, et son potentiel est plus évident que jamais. Cependant, il reste un problème majeur.

Un tir qui pose toujours problème

Le tir demeure le talon d'Achille de Jeremy Sochan. Ce problème est bien connu. Son tir à une main peu orthodoxe sur la ligne des lancers francs est presque une signature. Cette saison, Sochan et son équipe semblent s’être résignés. Il ne tente désormais plus que 1,7 tirs extérieurs par match, soit 12 % de son volume total — l'un des pourcentages les plus bas de la ligue à son poste.

Malgré le fait qu'il soit la plupart du temps laissé grand ouvert, son taux de réussite ne s'élève qu'à 25 %. Sochan n'est tout simplement pas un tireur. Il parvient certes à influencer le jeu de diverses manières et à s'impliquer dans toutes les actions, mais son manque d'adresse demeure problématique.

Ce défaut pénalise même l'ensemble de son équipe. Ne représentant pas une menace derrière la ligne à trois points, de nombreuses équipes choisissent de l'ignorer, ce qui permet à leur intérieur de rester près du panier. Cela limite considérablement l’espace disponible sur ses coéquipiers et facilite les prises à deux sur certains joueurs, notamment Victor Wembanyama.

Jeremy Sochan fait un très bon début de saison, mais il ne faut pas perdre de vue ses limites. Puisqu'il ne tire pas à trois points (27,3 % sur 1,8 tentative par match), les équipes adverses peuvent l'ignorer dans le corner et laisser un intérieur en drop coverage, ce qui réduit…



C'est le genre de défaut qui peut reléguer un joueur dans un rôle secondaire en dépit de toutes ses qualités — comme Jarred Vanderbilt aux Lakers. San Antonio pourrait être tenté, à terme, de réduire son importance dans le jeu afin de favoriser le spacing autour de Wembanyama, avec plus de lineups comprenant quatre tireurs autour de lui.

Jeremy Sochan est une arme à double tranchant, qui apporte beaucoup au jeu tout en présentant un défaut majeur. Il a montré qu'il pourrait éventuellement poursuivre sa progression sans corriger son tir, mais le doute subsiste. Il ne faut pas trop s'emballer : Sochan est toujours aussi prometteur, mais son avenir est toujours aussi incertain.

