Jeremy Sochan libéré par les Spurs !

Jeremy Sochan a été coupé par les Spurs pour lui permettre de trouver un nouveau point de chute d'ici la fin de la saison.

Jeremy Sochan n’est plus un joueur des Spurs. La franchise texane a décidé de libérer l’ailier de 22 ans, qui devient désormais agent libre et peut s’engager où il le souhaite en NBA. Un tournant inattendu pour un joueur qui incarnait encore récemment une partie du renouveau de San Antonio.

Sélectionné en 9e position de la Draft 2022, Sochan s’était rapidement fait une place grâce à son énergie débordante, sa défense agressive et sa polyvalence. Capable de défendre sur plusieurs postes et d’apporter du liant dans le jeu, il avait intégré la All-Rookie Team et symbolisait, aux côtés de Victor Wembanyama et d’autres jeunes talents, les fondations du projet texan.

Mais à mesure que le projet est monté en régime et que les ambitions ont évolué, Jeremy Sochan est progressivement sorti des petits papiers de Mitch Johnson. Son rôle s’est réduit, sa place dans la rotation est devenue plus fragile, et ses limites offensives ont pesé dans la balance. Dans une équipe désormais tournée vers la performance immédiate et la structuration autour de profils plus complémentaires, il n’a pas su s’imposer durablement.

Son départ marque la fin d’un chapitre contrasté. Reste à savoir si un nouveau contexte lui permettra d’exprimer pleinement son potentiel et de redevenir ce joueur d’impact que beaucoup imaginaient à ses débuts.