Jimmy Butler toujours incertain pour le Game 2

Jimmy Butler a été fantastique lors de la série gagnée par le Miami Heat contre les Milwaukee Bucks et, même en étant moins flamboyant, il a aussi pesé lors de la victoire des Floridiens sur le parquet des New York Knicks en ouverture des demi-finales de Conférence Est. Sans lui, l'équipe de South Beach est de suite nettement moins bien armée pour aller loin. Mais elle n'aura peut-être pas d'autres choix que de se passer de son meilleur joueur. En effet, ce dernier s'est blessé à la cheville lors de la dernière rencontre.

Selon la franchise, il est toujours incertain pour le Game 2. Butler suit actuellement des traitements dans l'espoir d'être prêt à temps pour le match de ce soir. Son absence pourrait poser de vrais problèmes offensifs au Heat, déjà privé de Tyler Herro, out pour plusieurs semaines suite à une fracture de la main. Il n'y aurait alors quasiment plus aucun créateur et danger balle en main à l'exception éventuelle de Kyle Lowry et de Bam Adebayo.