L’ambition ultime de Jimmy Butler

Jimmy Butler sera-t-il l’une des prochaines superstars échangées en NBA ? Les rumeurs vont bon train depuis que Pat Riley, le président du Miami Heat, s’est exprimé sur la possibilité ou non de prolonger le contrat du vétéran. Pour le dirigeant, il est « trop risqué d’investir une telle somme d’argent sur un joueur trop souvent absent. » Coïncidence ou non (non), l’arrière de 35 assure qu’il compte disputer le plus de rencontres possibles cette saison, juste avant l’éventuelle expiration de son bail en Floride.

Pourtant, il insiste aussi sur le fait que cet objectif de jouer autant que faire se peut n’est pas lié du tout à sa situation contractuelle et donc financière. « De toute façon, rien de ce que je fais va me rapporter plus d’argent. Puis je m’en fiche de l’argent, des All-NBA, etc. Je suis à un stade de ma carrière où j’ai déjà pris assez d’argent. Tout ce que je veux, c’est gagner », assure l’intéressé au Miami Herald.

Là où il se trompe peut-être, c’est sur le fait que rien de ce qu’il ne fera influera sur son prochain deal. Le contrat de Jimmy Butler court jusqu’en 2026, avec 52 millions à la clé sur la dernière saison. Mais il peut se retrouver sur le marché dès l’été 2025 et réclamer alors un dernier contrat bien juteux. Il y aura sans doute une différence de montant s’il joue 50 ou 80 matches d’ici avril.

Après, il a déjà prouvé de par sa nature de compétiteur qu’il tient surtout à être le plus compétitif possible. De toute façon, s’il joue beaucoup de matches, ça ne peut que aider le Heat à finir plus haut à l’Est.