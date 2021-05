Malmené, maladroit, à la rue : Mais que fait Jimmy Butler ??

« Emmenez moi en playoffs, je m’occuperai du reste. » Le message de Jimmy Butler semblait pourtant clair. Très sûr de lui, l’arrière All-Star se considère comme un joueur qui se transcende dans les situations les plus tendues. Autrement dit, en playoffs. Quelques jours avant le début des hostilités, il jurait même être absolument concentré. Mais les années de suivent et ne se ressemblent pas forcément. Héroïque dans la bulle, le patron du Miami Heat est inexistant sur les deux premiers matches perdus par son équipe.

4 sur 22 dans le Game 1. 4 sur 10 hier soir. Pour l’instant, il pointe à 27 unités et donc 8 sur 32 (2 sur 9 derrière l’arc) sur les deux rencontres. C’est évidemment problématique pour les Floridiens qui ne peuvent pas imaginer ne serait-ce qu’accrocher les Milwaukee Bucks sans un Butler à son meilleur niveau.

Alors qu’est-ce qui a changé depuis l’an dernier ? Et bien Mike Budenholzer apprend enfin de ses erreurs. Le coach n’hésite plus à mettre Giannis Antetokounmpo en défense sur le meilleur attaquant adverse, même s’il s’agit d’un extérieur. Le double MVP est impérial dans son rôle de stoppeur. Avec sa vitesse, sa taille, sa puissance et ses longs bras, il limite complètement le jeu offensif de Jimmy Butler. Il l’éloigne du cercle. Il l’éteint.

Une performance qui vient justifier le trophée de DPOY décroché par le Grec l’an dernier. Antetokounmpo peut stopper la star adverse et les Bucks ont intérêt à ne pas s’en priver. Surtout que quand ce n’est pas lui, ce sont PJ Tucker ou Jrue Holiday, deux excellents défenseurs, qui prennent le relais sur Jimmy « Buckets. »

La tâche s’annonce donc compliqué pour le mâle alpha du Heat. Son orgueil et son talent devraient lui permettre de réagir et de redonner un peu de suspense à cette série. Mais les exploits de la bulle resteront probablement dans la bulle.

