Jimmy Butler, le meilleur verdict possible mais…

Les Golden State Warriors peuvent souffler. En jouant un rebond, Jimmy Butler a été victime d'une mauvaise chute après un contact avec Amen Thompson lors du Game 2 du premier tour des Playoffs à l'Ouest.

Selon les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania, l'ex-joueur du Miami Heat souffre d'une contusion musculaire profonde au niveau du fessier. Une bonne nouvelle pour les Dubs car les examens médicaux du vétéran de 35 ans n'ont révélé aucun dommage structurel. Le meilleur verdict possible.

Cependant, dans l'immédiat, il existe tout de même une grande incertitude sur la disponibilité de Butler. Au moins pour le Game 3 prévu dimanche. Tout va désormais dépendre des sensations du natif de Houston et de la réaction de son corps au traitement.

Mais actuellement il est tout de même annoncé très incertain pour ce match. Avec un forfait considéré comme probable. Bien évidemment, si cette tendance se confirme, il s'agit d'un coup dur pour les Dubs avant de recevoir les Rockets (1-1).

On l'a vu, cette équipe, totalement relancée par son arrivée en février dernier, a besoin de lui pour afficher son meilleur visage. Pour autant, on peut tout de même faire confiance à Jimmy Butler pour serrer les dents et revenir le plus rapidement possible.

Sale blessure pour Jimmy Butler, à qui la faute ?