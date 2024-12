Jimmy Butler ne sera pas tradé par le Heat – du moins c’est ce que Pat Riley affirme…

Les rumeurs évoquant un départ de Jimmy Butler du Miami Heat n'en finissent plus. Mais Pat Riley assure ne pas vouloir le trader.

Les rumeurs n’en finissent plus autour de la situation de Jimmy Butler au Miami Heat. Au point que Pat Riley a voulu y mettre un terme, à travers un communiqué.

Depuis quasiment le début de la saison, il se murmure que le futur de Jimmy Butler ne semble plus se dessiner en Floride. Il y a une quinzaine de jours, Shams Charania assurait que l’équipe était prête à trader sa star.

Et mercredi l’insider rajoutait un nouvel épisode à une saga déjà bien fournie. Jimmy Butler souhaiterait selon lui être tradé avant la deadline du 6 février 2025. Pour rappel, dans sa wish list figurent les Phoenix Suns, les Golden State Warriors, les Dallas Mavericks et les Houston Rockets.

Cette volonté ne semble pas partagée par Miami. Pat Riley a publié un communiqué au sujet de toutes ces rumeurs :

« Nous ne commentons généralement pas les rumeurs, mais toute cette spéculation est devenue une distraction pour l’équipe et n’est pas juste pour les joueurs été les coaches. Par conséquent, nous voulons que ce soit clair : nous ne tradons pas Jimmy Butler. »

Pat Riley n’est pas le seul à avoir évoqué le sujet.

« Nous voulons que Jimmy soit là. Il n’y a pas de ‘si’, ‘et’ ou ‘mais’ à ce sujet. C’est juste malheureux que l’on doive contrôler ou gérer tout ce bruit qui vient de l’extérieur », a déclaré Eric Spoelstra hier lors du shootaround de ses joueurs à Orlando.

Reste à savoir si Pat Riley sera prêt à garder jusqu’à la fin de la saison un joueur du calibre de Jimmy Butler si celui-ci est déterminé à aller voir ailleurs l’été prochain. Pour rappel, les deux parties ne sont pas tombés d’accord pour une extension avant la reprise. Et Jimmy B n’aurait pas l’intention d’activer sa player option de 52 millions.

2024 : les Trompettes qui ont marqué l'année