Jimmy Butler très intéressé par les Nets ?

Ça ressemblait au mariage parfait sur le papier. Jimmy Butler, superstar à part, énorme bosseur, grand compétiteur, et le Miami Heat, une franchise réputée pour sa dureté et sa ténacité sous la coupe de Pat Riley. Ils ont eu leurs moments. Notamment deux finales NBA disputées en 2020 et 2023. Mais comme dans toutes les relations, la routine s’est installée et la passion s’est estompée. C’est ce que l’on pourrait penser en analysant les petites piques envoyées par le patron de l’organisation à son joueur lors de la dernière intersaison.

Surtout, le contrat (de mariage) expire en 2025. Butler dispose d’une option à 52 millions pour rester jusqu’en 2026 mais il est fort probable qu’il soit à la recherche d’un nouveau deal sur plusieurs saisons. Peut-être que ce sera à Miami. Mais les deux parties n’ont trouvé aucun accord jusqu’à présent.

En fait, l’arrière de 34 ans (35 demain) aurait peut-être même déjà la tête ailleurs. Tourné vers sa prochaine conquête. Selon Nets Daily, il serait vraiment intéressé par les Brooklyn Nets. D’une part en raison d’un attrait pour New York et de l’autre parce que son agent, Bernie Lee, est le même que Ben Simmons. Ce dernier serait ravi du comportement des Nets à l’égard de son client.

Cette supposition doit être prise avec de grosses pincettes. La source n’est pas l’une des plus reconnues du marché US. Il se peut aussi que ce soit juste des manœuvres pour essayer de forcer la main du Heat dans le but d’obtenir un nouveau contrat en Floride. Rien n’assure qu’il cherchera forcément à aller voir ailleurs.

On a même du mal à penser que les Nets voudraient réellement de Jimmy Butler. La franchise de Brooklyn est en reconstruction et elle est plutôt tournée vers le futur, pas vers un joueur qui aura 36 ans au coup d’envoi de la saison 2025-2026. Selon Sam Amick, il pourrait en revanche y avoir une autre équipe intéressée par Jimmy Buckets. Il s’agirait des Golden State Warriors, qui pourraient chercher un énième partenaire de luxe pour la fin de carrière de Stephen Curry.