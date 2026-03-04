JJ Redick réagit à son embrouille avec Luka Doncic devenue virale

Le coup de sang entre Luka Doncic et JJ Redick a fait le tour du monde mais il n'y a rien à signaler selon le coach des Los Angeles Lakers.

Avec les Los Angeles Lakers, chaque mini-évènement dispose d’un potentiel viral. Alors quand Luka Doncic et JJ Redick se prennent le bec sur le banc en plein match, les images font immédiatement le tour du monde.

Pourtant, un coach et un joueur qui s’engueulent, même si ce n’est pas forcément toujours anodin, ça reste une scène tout à fait habituel. C’est d’ailleurs exactement le message que voulait faire passer l’entraîneur des Los Angeles Lakers après coup.

« Je ne comprend pas pourquoi c’est devenu viral. Tout ça m’avait l’air tout à fait normal », résumait Redick à propos de la scène. « Je ne me suis pas vraiment attardé dessus et je ne pense pas que Luka l’ait fait. On a une excellente relation. Ce sont des choses qui arrivent. Pas à chaque match, mais ça arrive régulièrement. »

On peut se demander dans quelle mesure cet accrochage léger ne témoignait pas d’une tension plus grande. Mais comme poursuit le coach, « trouvez-moi une star qui n’est pas frustré au milieu d’une série de défaites. »

Les Lakers ont effectivement connu quelques moments difficiles mais les voilà désormais lancés sur trois succès consécutifs. Selon une source proche de la franchise citée par ESPN, il n’y aurait aucun problème entre Luka Doncic et JJ Redick. Au contraire même.