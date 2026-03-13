Après son match à 51 points avec les Lakers, Luka Doncic reçoit un énorme soutien de JJ Redick, qui estime que personne ne joue mieux que lui en NBA actuellement.

Le niveau de Luka Doncic continue d’impressionner du côté des Los Angeles Lakers. Après un nouveau match spectaculaire, son entraîneur JJ Redick n’a pas hésité à affirmer que personne ne joue mieux que lui actuellement en NBA.

Jeudi soir, Doncic a signé 51 points, le plus gros total de sa carrière avec les Lakers, pour mener Los Angeles à la victoire face aux Chicago Bulls (142-130).

« Il joue aussi bien que n’importe qui en NBA »

Après la rencontre, Redick a tenu à rappeler à quel point le Slovène domine la ligue ces dernières semaines.

« Il joue aussi bien que n’importe qui en NBA en ce moment. On n’en parle probablement pas assez, mais moi je vais en parler. »

Pour le coach des Lakers, le niveau actuel de Doncic doit clairement l’installer dans la conversation pour le trophée de MVP.

Une série de matches impressionnante

Le meneur slovène est effectivement sur une dynamique impressionnante. Leader de la ligue au scoring avec 32,5 points de moyenne, il porte actuellement les Lakers dans une période très importante de la saison.

Sur les quatre dernières victoires de Los Angeles, Doncic tourne à 40,3 points, 9,5 rebonds et 7,3 passes, avec plus de 50 % de réussite au tir et 44,6 % à trois points.

Grâce à cette série, les Lakers occupent désormais la troisième place de la conférence Ouest avec un bilan de 41 victoires pour 25 défaites.

Un gros test face à Jokic

La dynamique de Doncic pourrait encore être mise en lumière très rapidement. Les Lakers doivent en effet affronter prochainement les Denver Nuggets de Nikola Jokic.

Un duel très attendu entre deux prétendants au MVP qui pourrait encore renforcer la candidature du meneur slovène si son niveau actuel se confirme.