CQFR : Shai Gilgeous-Alexander fait mieux que Wilt Chamberlain, gros carton pour Doncic

Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Pistons : 109-131

Suns @ Pacers : 123-108

Wizards @ Magic : 131-136

Nets @ Hawks : 97-108

Bucks @ Heat : 105-112

Mavs @ Grizzlies : 120-112

Nuggets @ Spurs : 136-131

Celtics @ Thunder : 102-104

Bulls @ Lakers : 130-142

- Deux jours après que Bam Adebayo se rapproche des 100 points de Wilt Chamberlain, Shai Gilgeous-Alexander a dépassé la légende NBA. Pas en mettant 101 points mais en enchaînant un 127eme match consécutif à 20 points ou plus. Le record remontait à 1963. Cela faisait donc 63 ans qu'il attendait d'être battu. Il a fallu l'impressionnante régularité de SGA pour tomber. La superstar du Thunder a planté 35 points (avec 6 rebonds et 9 passes) pour mener OKC à une courte victoire lors d'une affiche contre Boston. Les Celtics, sans Tatum, ont tenu toute la rencontre face aux champions en titre. Mais SGA a inscrit plusieurs paniers décisifs, auxquels a répondu Jaylen Brown. C'est finalement Chet Holmgren qui a donné la victoire au Thunder sur deux lancers-francs marqués à 0,9 seconde du buzzer.

SGA HAS PASSED WILT FOR THE LONGEST 20+ POINT STREAK IN NBA HISTORY 🚨 Shai: 127

Wilt: 126 pic.twitter.com/Fftlo3ISrY — NBA (@NBA) March 13, 2026

- Sans Marcus Smart et avec un LeBron James de retour dans le cinq majeur, les Lakers allaient forcément prendre l'eau en défense. Et ils ont effectivement encaissé 130 points contre les Bulls. Mais ils en ont surtout inscrit 142. Dont 51 pour le seul Luka Doncic, auteur d'un match sensationnel. Il a ajouté 10 rebonds et 9 passes. Son coéquipier Austin Reaves a lui marqué 30 points.

🚨 LUKA ERUPTS FOR 51 POINTS 🚨 51 PTS

10 REB

9 AST

3 STL

9 3PM He joins Kobe Bryant and Austin Reaves as the only players in Lakers franchise history to record 50+ PTS, 10+ REB, 5+ AST, and 5+ 3PM in a regular season game. pic.twitter.com/DTC6f5NHYN — NBA (@NBA) March 13, 2026

- Il y avait un choc au sommet entre Denver et San Antonio, deux des principaux favoris au titre NBA, la nuit dernière. Avec un match dans le match, celui entre Nikola Jokic et Victor Wembanyama. Sauf que le Français manquait finalement à l'appel, la faute à une douleur à la cheville. Le Serbe en a profité pour rouler sur la raquette des Spurs. 31 points, 20 rebonds et 12 passes décisives pour le MVP. Il a été l'un des acteurs majeurs du très beau comeback des Nuggets. Menés de 20 points en deuxième mi-temps, ils sont revenus au score et l'ont finalement emporté en marquant 42 points dans le quatrième QT. Jamal Murray a lui aussi été étincelant en marquant 39 points. Les deux All-Stars ont été bien épaulés par Spencer Jones (19 pts), Cam Johnson (15) et Christian Braun (11). Stephon Castle a guidé San Antonio avec son propre triple-double (30-11-10) mais il a raté l'opportunité d'égaliser à 132 partout sur sa tentative extérieure dans les derniers instants.

- Bilal Coulibaly n'a pas pu empêcher la sixième victoire de rang du Magic mais il n'en est pas passé loin. Le Français a signé son record en carrière avec 29 points inscrits jeudi soir. Dont des paniers clutch à 3-points. D'abord un à 5 secondes du buzzer final pour arracher la prolongation. Puis un autre en fin d'OT, là aussi pour égaliser. Mais les Wizards ont fini par perdre, et ce pour la dixième fois de suite. Orlando s'est appuyé notamment sur les 28 points de Jalen Suggs et les 26 points de Tristan Da Silva. Alex Sarr a marqué 16 points pour Washington. En revanche, pas de panier pour Noah Penda.

- Bon match de Zaccharie Risacher. Remplaçant à Atlanta, il s'est illustré en combinant 19 points et 9 rebonds lors d'une victoire des Hawks contre les Nets.

- Bam Adebayo est redescendu en pression. Au total, le pivot du Heat aura donc marqué 104 points sur ses deux derniers matches. 83 contre Washington puis... 21 face à Milwaukee. Il est revenu à ses moyennes habituelles en faisant preuve de maladresse la nuit dernière : 6 sur 20 aux tirs dont 0 sur 5 à trois-points. Les fautes provoquées et les lancers lui ont permis de passer le cap des 20 unités. De toute façon, l'essentiel est ailleurs avec surtout une septième victoire de suite enchaînée par Miami, vainqueur de Milwaukee malgré les 31 points de Giannis Antetokounmpo.

- Grosse performance du duo formé par Devin Booker et Jalen Green aux Suns. Les deux pistoleros ont combiné 79 points à eux deux : 43 pour Booker et 36 pour Green. Phoenix a profité de son déplacement à Indianapolis, chez l'une des plus mauvaises équipes de la ligue, por décrocher sa quatrième victoire de suite. C'est en revanche la onzième défaite de rang des Pacers, où Ivica Zubac a fait ses débuts en postant 8 points et 6 rebonds en 16 minutes.

- Detroit s'est baladé contre une équipe de Philadelphia privée de Tyrese Maxey, Joel Embiid et Paul George. Bref, l'équivalent d'un squad de G-League. Le leader de la Conférence Est l'a emporté de plus de 20 points avec 7 joueurs au-dessus des 10 unités.

- Dallas a battu Memphis avec 22 points et 14 rebonds de Daniel Gafford. Rayan Rupert a débuté dans le cinq pour les Grizzlies. Il a fini avec 13 points et 7 rebonds.