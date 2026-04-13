JJ Redick sans détour avant le choc Lakers – Rockets

JJ Redick évoque la préparation des Lakers avant leur série de playoffs contre les Rockets et insiste sur la résilience.

Les Los Angeles Lakers ont fait le travail jusqu’au bout avec une victoire nette face au Jazz (131-107), mais le reste ne dépendait pas d’eux. Avec le succès des Nuggets, les Angelinos terminent quatrièmes et affronteront les Houston Rockets au premier tour des playoffs. Un duel loin d’être simple, comme l’a rappelé leur coach JJ Redick.

Dès la fin de la rencontre, Redick a insisté sur une idée qu’il martèle depuis plusieurs semaines : il n’y a aucun tirage facile en playoffs.

« Depuis six semaines, on essaie de construire quelque chose en vue des playoffs, dans notre mentalité, dans nos habitudes. On savait qu’il n’y aurait aucun matchup facile, que ce soit Denver, Minnesota ou Houston », a-t-il expliqué. « Houston est une très, très bonne équipe. On va se préparer, on va se battre et on va essayer de gagner la série. »

Avant même de connaître leur adversaire, le message était clair dans le vestiaire : se concentrer sur soi. Mais maintenant que l’affiche est connue, le discours évolue légèrement.

« Avant ce match, on a dit aux joueurs que ce n’était pas à propos de l’adversaire, mais de nous. Maintenant, c’est à propos de l’adversaire. On va tout faire pour mettre nos gars dans les meilleures dispositions mentales et physiques sur les quatre ou cinq prochains jours. »

Un changement de focale logique, alors que les Lakers doivent ajuster leur plan face à une équipe de Houston qui les a déjà testés cette saison. Les Californiens ont remporté la série 2-1, mais la première confrontation, le jour de Noël, avait tourné à la démonstration… dans l’autre sens.

Surtout, le contexte n’a rien d’idéal. Les incertitudes autour de Luka Doncic et Austin Reaves, potentiellement absents sur toute la série, compliquent sérieusement la tâche. Dans ce climat, Redick mise avant tout sur un facteur clé : la résilience.

« Pour moi, les playoffs, c’est une question de résilience. Il ne faut jamais lâcher la corde. Il va se passer plein de choses dans une série, du bon comme du mauvais », a-t-il détaillé. « Vous pouvez être menés dans un match, dans une série, à l’extérieur… mais l’équipe qui refuse de lâcher le plus longtemps, c’est celle qui gagne. »

Portés par cette philosophie, les Lakers s’apprêtent à entrer dans une série qui s’annonce accrochée dès le Game 1, prévu samedi à Los Angeles. Une confrontation où la marge d’erreur sera minime… et où la solidité mentale pourrait bien faire toute la différence.

Luka Doncic toujours accompagné par les Lakers en Europe