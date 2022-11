Joakim Noah a compris que Kobe était aussi fou que lui vis à vis de LeBron à l’anniversaire d’Obama

Joakim Noah a entretenu une rivalité avec LeBron James pendant quasiment toute sa carrière. On ne parle pas spécialement de résultats sportifs, même si "Jooks" et les Bulls ont bataillé avec les Cavs et le Heat à plusieurs reprises en playoffs. C'était plutôt en termes d'entente et de personnalité que l'ancien intérieur de Chicago ne pouvait pas supporter le "King".

Lors de son passage dans le podcast de JJ Redick, "The Old Man and the Three", Joakim Noah a raconté ce souvenir mémorable qu'est pour lui l'anniversaire de Barack Obama, auquel il a été convié avec d'autres joueurs NBA. Un pick up game avec le président américain, pas avare en trashtalk, avait été organisé. C'est là qu'une petite scène très révélatrice de la mentalité de Kobe a marqué l'ancien international français.

"J'ai checké mes e-mails un jour et j'ai vu que j'étais invité à l'anniversaire de Barack Obama à la Maison Blanche. On pouvait inviter une personne. Ma mère était à la maison, en train de me faire un sandwich, quand je lui ai montré ça. Elle était hyper excitée, donc elle est venue avec moi. J'étais le seul à venir avec ma mère et pas avec une épouse.

Je me suis retrouvé dans un van, avec LeBron, Kobe et d'autres. Heureusement, il y avait Derrick Rose aussi, parce que je ne me sentais pas très à l'aise juste avec ces gars-là. Le président nous a demandé de jouer sérieusement. Je ne me souviens plus exactement de ce qu'il a dit, mais il a voulu me trashtalker un peu. Je l'ai pris en défense tout terrain et lui ai mis quelques impacts, sans vouloir le blesser non plus, juste pour qu'il sente un peu le truc.

Mon moment préféré, c'est quand j'étais assis à côté de Kobe au bord du terrain. On attendait pour jouer le match suivant. LeBron a intercepté un ballon. Quand LeBron est en contre-attaque, tu sais que ça va être le show et tout le monde regardait en attendant de voir ce qu'il allait faire.

Kobe s'est tourné vers moi d'un coup et s'est mis à me parler d'un truc qui n'avait strictement rien à voir. Il ne voulait même pas reconnaître l'existence de ce qui allait se passer sur le terrain. Je me suis rendu compte que même si j'étais fou vis à vis de LeBron, ce mec était aussi complètement taré. Il ne voulait même pas visualiser LeBron en train de dunker. Il y a vraiment différents niveaux de dinguerie".