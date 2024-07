Joe Ingles, première recrue des Timberwolves

Les Minnesota Timberwolves ont perdu Kyle Anderson, qui a rejoint les Golden State Warriors pour 27 millions sur trois ans. Une somme sur laquelle la franchise, dont la masse salariale est blindée, ne pouvait pas s’aligner. Les dirigeants ont vite réagi en signant leur première recrue dans la foulée. Joe Ingles va donc retrouver ses anciens coéquipiers du Utah Jazz Mike Conley et Rudy Gobert puisqu’il s’est engagé avec le club pour une saison.

L’Australien de 36 ans va apporter son expérience, son playmaking mais aussi son adresse à trois-points. Reste à savoir s’il aura encore les jambes pour contribuer, même en sortie de banc. Il tournait à 4,4 points et 2,1 passes sur 17 minutes de moyenne avec le Orlando Magic l’an passé. Le tout à 43% de réussite derrière l’arc.

En plus de Joe Ingles, les Timberwolves ont aussi fait venir PJ Dozier. Passé par la NBA et notamment les Denver Nuggets, le joueur de 27 ans revient d’une expérience européenne au plus haut niveau. Il évoluait au Partizan Belgrade, avec qui il a disputé l’Euroleague la saison dernière. Il a été signé pour une saison.

Ces deux recrues ne changeront probablement pas vraiment la donne pour Minnesota mais ce sont deux signatures intelligentes à moindre coût.

