Joe Mazzulla a fait s’entraîner ses joueurs au son des… mitraillettes

Joe Mazzulla a des méthodes d'entraînement parfois un peu spéciales. C'est ce qu'a raconté son joueur Derrick White dans son podcast.

On savait Joe Mazzulla un peu à part, mais Derrick White vient d’en remettre une couche sur l’originalité du head coach des Boston Celtics. Invité à évoquer quelques anecdotes d’entraînement dans son podcast, le meneur a raconté une scène qui en dit long sur la manière dont Mazzulla cherche à forger la dureté mentale et la concentration de ses joueurs.

« J’étais avec Payton (Pritchard), on s’entraînait et là Joe a dit : Balancez la musique. C’était le son de mitraillettes pendant dix minutes. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Je me suis demandé ce qu’il se passait. Tout du long du drill, le bruit des balles ne s’arrêtait pas. On faisait des zigzags en défense à fond pendant qu’il mettait la ‘musique’ ».

Pas étonnant, dès lors, que les Celtics soient devenus une machine défensive depuis que Mazzulla a pris la succession d’Ime Udoka. Sous ses ordres, Boston a imposé une intensité étouffante, jusqu’à décrocher le titre NBA 2024.

Entre méditation, références spirituelles et… bruitages de guerre, Mazzulla cultive une approche singulière du coaching. Et si certains trouvent ça un peu perché, les résultats parlent d’eux-mêmes.

La fin de match catastrophique des Celtics : controverse, rebond perdu et colère de Jaylen Brown