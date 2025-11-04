La fin de match catastrophique des Celtics : controverse, rebond perdu et colère de Jaylen Brown

Les Celtics ont vécu une soirée cauchemar face aux Utah Jazz, s’inclinant 105-103 à domicile après un buzzer-beater de Jusuf Nurkic avec seulement 0,6 seconde au compteur. Cette défaite ne résulte pas uniquement du tir décisif de l’adversaire, mais aussi d’un enchaînement d’erreurs et d’un arbitrage disputé jusqu’au bout.

Plus que ce rebond précieux capté par Nurkic qui lui a permis de scorer au buzzer sur un petit hook dans l'ultime seconde, ce sont les stats globales au rebond qui piquent : le Jazz a capté 55 prises contre seulement 36 pour les Celtics.

Boston, pourtant bien lancée en première mi-temps avec un avantage de 43-29, a vu son avance fondre pendant que Utah leur passait 38 points dans le troisième quart-temps. La réaction tardive n’a pas suffi.

Jaylen Brown pète un câble et s'en prend aux arbitres

Quelques secondes avant, la tension était déjà monté bien haut quand Jaylen Brown, certain d’avoir provoqué une faute de George (voire une faute flagrante) qui devait l'amener sur la ligne des lancer-francs, n'avait pas eu les faveurs des refs. Il s’en est alors vertement pris à eux après la rencontre :

« Vous êtes payés pour ça, vous ne pouvez pas rater ce coup de sifflet à ce moment-là. Ça nous a coûté le match ! »

De fait, selon les images et les témoignages, le contact semblait évident, mais aucun coup de sifflet n’est survenu.

Les officiels, interrogés après le match, ont expliqué que l’action n’avait pas rempli les critères d’une faute de type « clear path » ou flagrante. Le règlement stipule que pour ce type de contact, le joueur doit avoir une opportunité claire de marquer et être privé de celle-ci par la faute. Selon eux, ce n’était pas le cas.

Une soirée à oublier pour Boston

Alors que les Celtics espéraient asseoir leur domination à domicile, le scénario s’est retourné contre eux. Non seulement ils ont laissé filer un match qu’ils semblaient contrôler, mais ils prennent aussi une gifle mentale : absence d’agressivité au rebond, adresse catastrophique à trois-points, et controverse arbitrale en bonus. Jaylen Brown, auteur de 36 points mais 0 sur 9 à trois-points, rassemble à lui seul toutes les dérives.

Pour Boston, deux tâches urgentes : retrouver la rigueur défensive et contrôler leurs émotions dans les fins de match. Un faux pas de ce type à domicile face à une équipe supposée plus modeste restera longtemps dans l’esprit des fans. Pour Utah, en revanche, cette victoire donne un souffle nouveau, menés de 14 points en seconde mi-temps, la résilience a parlé.

