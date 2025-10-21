Les Celtics conseillés par leur ancien bourreau !

Jaylen Brown a révélé une visite aussi inattendue qu’enrichissante pour les Boston Celtics : celle de Tom Thibodeau. L’ancien coach des New York Knicks, qui a conduit son équipe à éliminer Boston lors des derniers playoffs, est passé voir les joueurs à l'entraînement pour partager son analyse de la série et leur livrer quelques conseils.

« Ils nous ont éliminés l’an dernier. Le fait qu’il nous explique ce qu’il avait vu sur notre jeu et sur notre personnel nous aide à grandir et à apprendre… Avoir Thibs ici, qui nous décrit les points qu’ils ont exploités pour nous battre, ne peut que nous rendre meilleurs », a confié Jaylen Brown.

Cette initiative reflète la volonté des Celtics de tirer des leçons de leurs échecs récents pour revenir plus forts. Joe Mazzulla, coach réputé pour sa curiosité et son ouverture, a toujours eu une grande estime pour Thibodeau, reconnu comme l’un des meilleurs cerveaux défensifs de la ligue. L’ancien entraîneur des Bulls et des Knicks a d’ailleurs une histoire particulière avec Boston : il était l’un des adjoints de Doc Rivers lors du titre de 2008, contribuant à forger l’identité défensive légendaire de ce groupe emmené par Kevin Garnett, Paul Pierce et Ray Allen.

Voir Thibodeau revenir, cette fois pour analyser froidement comment il avait réussi à neutraliser les Celtics, symbolise la maturité d’une équipe qui refuse la complaisance. Boston, qui veut rester ambitieux même sans Jayson Tatum, qui manquera une grande partie de la saison, cherche à retrouver les sommets à court terme après avoir vu Oklahoma City décrocher le titre en 2025.

Dans une ligue où l’information vaut parfois plus qu’un transfert, s’offrir les conseils de celui qui a su les faire tomber est peut-être la plus maligne des manières de préparer la revanche.