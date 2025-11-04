Les résultats de la nuit en NBA

Wolves @ Nets : 125-109

Bucks @ Pacers : 117-115

Jazz @ Celtics : 105-103

Wizards @ Knicks : 102-119

Mavs @ Rockets : 102-110

Pistons @ Grizzlies : 114-106

Kings @ Nuggets : 124-130

Lakers @ Blazers : 123-115

Heat @ Clippers : 120-119

- Giannis Antetokounmpo (33 pts, 13 rbds, 5 asts) a rentré un magnifique game winner au buzzer pour permettre aux Bucks d'éviter une prolongation face aux Pacers. Sur la dernière possession du match, le Greek Freak a pris ses responsabilités et placé un fadeaway bien compliqué, bien propret, pour éteindre la salle.

GIANNIS HITS THE GAME WINNER AT THE BUZZER! pic.twitter.com/Tz0aoHxFXA — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 4, 2025

Myles Turner (9 pts, 7 rbds, 5 blks), qui faisait son retour après avoir rejoint "l'ennemi", a été hué toute la soirée.

- L'autre game winner de la nuit nous vient de Boston... mais n'a pas été marqué par les Celtics. A 0.6 seconde de la fin, Jusuf Nurkic a donné la victoire au Jazz sur un panier près du cercle qui a offert la victoire au Jazz. Utah a comblé un retard de 10 points à la mi-temps et survécu aux 36 points de Jaylen Brown, grâce notamment à Lauri Markkanen (20 pts) et Keyonte George (31 pts).

JUSUF NURKIĆ COMES THROUGH FOR UTAH! JAZZ WIN A THRILLER OVER THE CELTICS. pic.twitter.com/O30asly7b8 — NBA (@NBA) November 4, 2025

- Toujours pas de victoire pour Brooklyn, qui est à 0-7 après sa défaite à domicile (125-109) contre Minnesota. Même privés d'Anthony Edwards, les Timberwolves n'ont pas eu à forcer leur talent. Julius Randle a signé un triple-double (19 pts, 11 rbds, 10 asts), le 15e de sa carrière en NBA, épaulé par Donte DiVincenzo (25 pts), Jaden McDaniels (22 pts), Naz Reid (21 pts) et Rudy Gobert (15 pts, 12 rbds). Joan Beringer a joué 3 minutes, soit une de moins que Nolan Traoré, qui passé une tête du côté des Nets...

- Les Wizards ont tenu le coup pendant une mi-temps au Madison Square Garden et ont tenu les Knicks en joue... jusqu'à ce que New York accélère dans un 3e QT assez violent (41-24). Dans le sillage de Karl-Anthony Towns (33 pts, 13 rbds), les joueurs de Mike Brown se sont imposés (119-102) pour préserver leur invincibilité à domicile cette saison. Alex Sarr (19 pts, 8 rbds, 7 asts, 2 blks à 8/16), qui a été à nouveau excellent, et Bilal Coulibaly (15 pts, 7 rbds) se sont mis en évidence du côté de Washington. Guerschon Yabusele a joué 14 minutes sans trop briller et la paire Diawara-Dadiet a eu droit à 4 minutes en sortie de banc.

- Tout sourit aux Lakers en ce moment. Les Californiens ont affronté Portland sans Luka Doncic, mis au repos, ni Austin Reaves, venus rejoindre LeBron James dans les inactifs. Pourtant, même à l'extérieur et aussi déplumés, les joueurs de JJ Redick ont trouvé le moyen de signer une quatrième victoire (123-115) consécutive. Deandre Ayton s'est fait violence (29 pts, 10 rbds) et a été dominant contre son ancienne équipe, Rui Hachimura (28 pts) a haussé le ton et les Lakers ont profité de l'énorme apport pas si attendu que ça de Nick Smith Jr, venu claquer 25 points et distribuer 6 passes en sortie de banc.

Nick Smith Jr. connects on his FIFTH 3 of the game! 25 PTS I 10-15 FGM I 5-6 3PM pic.twitter.com/qEm7Bwz3LY — NBA (@NBA) November 4, 2025

Portland, malgré les 33 points de Deni Avdija, a raté une occasion de battre des Lakers diminués.

- Dallas n'a pas démérité mais ne joue quand même pas dans la même cour que Houston cette saison. Dans le derby texan, ce sont les Rockets qui l'ont emporté (110-102) pour un quatrième succès consécutif. Amen Thompson a signé son match le plus prolifique de la saison (27 pts), suivi par Alperen Sengun (26 pts, 11 rbds) et Kevin Durant (21 pts). En face, c'est PJ Washington (29 pts) qui a été le plus en vue, dans une partie où Cooper Flagg a fini avec 12 points, 5 rebonds et 2 passes à 5/10. Les Mavs ont joué sans Anthony Davis, touché au mollet.

- Pour le retour de suspension de Ja Morant, les Grizzlies se sont inclinés (114-106) à la maison devant Detroit. Memphis a réussi un joli comeback en effaçant presque les 21 points de retard accusés dans le 4e quart-temps, mais ne sont jamais revenus à moins de 3 points. Cade Cunningham, qui a inscrit 19 de ses 33 points dans le 4e quart-temps, s'en est assuré. Isaiah Stewart (26 pts, 14 rbds) a été précieux lui aussi. Morant n'a pas été très adroit (5/16), mais finit quand même avec 18 points et 10 passes.

- Nikola Jokic a sorti son plus gros match du début de saison au scoring (34 pts, 14 asts) pour permettre à Denver de dominer Sacramento. Pour le retour de Russell Westbrook, très applaudi, les Kings n'ont pas réussi à être une seule fois devant malgré les efforts de l'ancien MVP (26 pts, 12 rbds). Aaron Gordon (20 pts) et Christian Braun ont apporté leur écot face à un adversaire que Denver apprécie (6 victoires de suite en saison régulière). Sept joueurs des Kings ont marqué au moins 10 points, mais n'ont pu éviter la cinquième défaite en sept matches de leur franchise.

- Miami n'est pas reparti broucouille de Los Angeles. Après sa défaite contre les Lakers la veille, le Heat a battu (120-119) l'autre équipe de la ville, les Clippers, dans un match au finish haletant. Les deux équipes se sont tenues en plus ou moins trois points pendant une grosse partie du 4e QT, avant que James Harden (29 pts) ne ramène les Clippers à un point sur un panier primé. Kawhi Leonard (27 pts) a eu la balle de match mais son tir n'a pas fait mouche

Bam Adebayo (25 pts) et Norman Powell (21 pts) ont été les plus en vue pour le Heat. Nicolas Batum n'a joué que 7 minutes pour les Clippers.