Joel Embiid-Andre Drummond, un câlin entre anciens ennemis

Lorsque l'on a appris la signature d'Andre Drummond chez les Philadelphie Sixers, tout le monde a un peu tiqué. Il faut dire que Drummond et Joel Embiid, le franchise player de Philly, entretiennent une relation assez particulière depuis quelques années. En 2018, Embiid avait lâché cette punchline mémorable après un match contre les Detroit Pistons :

"Je crois que je possède pas mal de biens immobiliers dans sa tête. On a perdu donc je ne suis pas censé parler. Mais il sait qu'il ne peut pas défendre sur moi."

Ce à quoi Andre Drummond avait répondu sur les réseaux sociaux :

"Il possède des biens immobiliers dans ma tête ? Si c'était le cas, il n'aurait pas été heureux de me voir être éjecté du terrain. Pensez-y, c'est une déclaration idiote ! Je prends plutôt la victoire. Profite bien du vol retour vers la maison. #ActeurDigneDunEmmyAward"

Depuis, les rencontres entre les deux hommes ont toujours été assez tendues et Joel Embiid a fréquemment signé des cartons lorsque Andre Drummond a croisé sa route. On ne pensait en tout cas pas que ce dernier porterait le même maillot que le Camerounais dans un futur proche. Daryl Morey, le General Manager des Sixers, en a décidé autrement et Drummond s'est un peu assis sur son amour-propre pour devenir le back-up d'Embiid.

Les deux pivots n'ont pas mis longtemps à se rencontrer pour une petite opération com' orchestrée par la franchise. Andre Drummond est ainsi venu surprendre Joel Embiid en pleine séance d'entraînement. Il y a eu accolade et on peut supposer dans tous les cas qu'ils avaient discuté au préalable.

On ne peut pas imaginer Embiid valider un move aussi particulier sans avoir mis les choses à plat au préalable. Et si Daryl Morey n'a pas consulté son joueur le plus important, il y aura probablement des répercussions plus tard...

Andre Drummond a déjà frappé un coéquipier parce qu'il lui piquait des rebonds