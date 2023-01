Joel Embiid en a assez de faire campagne pour le MVP…

Ces dernières années, Joel Embiid a été proche de remporter le trophée de MVP la saison régulière. Mais l'intérieur des Philadelphia Sixers a subi la loi du pivot des Denver Nuggets Nikola Jokic. Et on le sait, le Camerounais a mal vécu ce manque de reconnaissance.

Encore cette année, il figure parmi les sérieux candidats pour ce titre. Sans être parmi les grands favoris, Embiid réalise une vraie remontée ces dernières semaines. Et la nuit dernière, le leader des 76ers a marqué les esprits avec une démonstration contre les Nuggets.

Un match référence pour sa candidature pour le MVP ?

"Je ne sais pas. C'est à vous (les journalistes, ndlr) de le dire. Comme je l'ai déjà dit, j'ai arrêté de me vendre. Les gens parlent pour moi. Peu importe ce que je fais. Moi, je me concentre seulement sur le fait de gagner. Tant que nous gagnons, je sais que le reste va suivre de lui-même. Si nous continuons de gagner, en restant en bonne santé, je pense que cela me donne une meilleure chance de pouvoir remporter un titre", a répondu Joel Embiid pour ESPN.

Avec les bons résultats des 76ers et ses prestations, le joueur de 28 ans revient en force dans la course au MVP. Et s'il continue sur cette lancée, Joel Embiid risque bel et bien de repartir en campagne pour ce trophée...

