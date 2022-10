Joel Embiid, une blessure se cache derrière sa frustration

Il y a quelques jours, on se demandait pourquoi Joel Embiid se montrait autant frustré sur ce début de saison. On avait évoqué son opération, cet été, au pouce. Mais en réalité, le Camerounais a connu une préparation tronquée à cause d'une autre blessure !

En effet, l'intérieur des Philadelphia Sixers, avec une inflammation de la fasciite plantaire, n'a pas réussi à se préparer au mieux pour cet exercice 2022-2023. Et malgré une grosse performance (40 points, 13 rebonds), il n'a pas été en mesure donner la victoire aux siens contre les San Antonio Spurs (105-114).

Face à la presse, le natif de Yaoundé n'a pas cherché la moindre excuse.

"De toute évidence, je ne joue pas à mon meilleur niveau. Nous ne sommes pas en train de gagner. Ce soir, c'était un début, mais nous devons trouver des moyens de gagner, donc je dois mieux jouer. J'essaie toujours de retrouver mon rythme. En arrivant au camp d'entraînement, je n'avais rien fait depuis deux mois. Donc ça m'a vraiment ralenti, mais j'essaie toujours de travailler pour revenir. J'espère que tout rentrera dans l'ordre", a confié Joel Embiid.

Malgré son retard à l'allumage, le pivot ne résume clairement pas à lui seul les problèmes des 76ers. Battue à trois reprises, la franchise a notamment un énorme souci avec son banc. Et il faudra effectivement un Joel Embiid pour combler les lacunes affichées...

