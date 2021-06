Joel Embiid, son coup de gueule XXL contre l’arbitrage !

Les Philadelphia Sixers ont dominé les Atlanta Hawks (104-99) lors du Game 6 pour égaliser dans cette série (3-3). Et pourtant, Joel Embiid a eu du mal à cacher sa frustration. Car sur ce match, l'intérieur des 76ers n'a pas supporté l'arbitrage.

Sur l'ensemble de la partie, le Camerounais a obtenu 4 lancers francs. Un chiffre bien trop faible à son goût. Et surtout, le leader de Philadelphie n'a pas le sentiment de bénéficier du même arbitrage que Trae Young. Sans nommer son adversaire, Embiid a poussé un coup de gueule.

"J'ai justement eu l'impression que les actions n'ont pas le même traitement des deux côtés. Surtout à cause du contact minimal autorisé sur leur meneur, mais quand il s'agit de nous, nous n'avons pas la même chose. Donc, je veux juste le même arbitrage des deux côtés. Si vous allez siffler pour rien sur leur meneur, ça devrait être la même chose pour moi quand je suis touché", a fustigé Joel Embiid face à la presse.

Un bon vieux coup de pression sur les arbitres avant un Game 7 décisif. Par rapport à Trae Young, Joel Embiid dégage une puissance physique plus importante et effectivement le contact doit souvent être plus "flagrant" pour obtenir une faute.

