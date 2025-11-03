Joel Embiid critique ouvertement la NBA après son amende pour geste obscène

Le pivot des Philadelphia 76ers, Joel Embiid, n’a pas mâché ses mots après avoir été sanctionné par la NBA à hauteur de 50 000$ pour un geste qualifié de « lewd » (obscène) lors d’un match contre les Boston Celtics. L’incident s’est produit vendredi soir, quand Embiid a réussi un and-one, et qu'il a ponctué son succès d’un geste de célébration visiblement inspiré des arbitres NFL, selon lui.

Si vous ne l'avez pas encore vu, on vous laisse juger :

As a Celtics fan, even I think the NBA fine on Embiid is soft. Rivalry & banter’s part of the game! League & refs, need to stop babysitting emotions. If you’re fining players for fire, fine refs for those petty techs when questioned. Let ’em play! pic.twitter.com/jh1Q4kAqSL — CELTICS ☘️ BANNER 19 (@BiggLynch) November 2, 2025

La ligue y a vu une violation de ses règles sur les célébrations qui dénoteraient un caractère obscène et l’a sanctionné en conséquence. « The NBA has fined Joel Embiid $50,000 for making a “lewd gesture”… » note le communiqué.

Le joueur, quant à lui, n’a pas accepté passivement cette sanction. Sur X, il a répondu :

« Vous feriez mieux de commencer à sanctionner les arbitres qui font ce geste de « blocking foul », puisque je n'ai pas le droit de le faire #NFL. »

Cette réaction ironique pose la question : pourquoi un geste effectué par un officiel resterait hors-limite pour un joueur mais toléré dans la signalisation de la faute ?

Joel Embiid paie son statut de récidiviste

Ce n’est pas la première fois qu’Embiid est sanctionné pour ce type de célébration. En octobre 2023, il avait pris une sanction de 35 000$ pour un geste assez suggestif face à Portland. Puis, en décembre 2024, il avait de nouveau écopé d’une amende de 75 000$ pour un autre geste jugé « obscène » contre les Celtics.

Cette fois-ci, bien qu’il affiche encore des performances solides (20 points, 6 rebonds lors du match fautif), l’attention se focalise davantage sur l’écart entre son attitude et ce que la ligue attend en matière de comportement public.

Pour Embiid, cette situation illustre une tension persistance entre l’expression personnelle et les cadres imposés par la NBA. Il est l’un des joueurs les plus dominants de la ligue, mais ce type de sanction rappelle que la position ne confère pas d’immunité. Il reste à prouver s’il peut ajuster son comportement sans altérer son identité publique.

Surtout, si cette sanction peut effectivement paraître sévère, elle est peut-être à juger et à considérer dans son ensemble. Joel Embiid cumule les gestes douteux voire dangereux malheureusement trop souvent...

Is Joel Embiid is the dirtiest player in the NBA??? pic.twitter.com/BCEI17qAhr — GreenRunsDeep (@CelticsGRD) November 1, 2025

Du côté de la ligue, l’affaire redonne vie au débat sur les limites des célébrations. Quel niveau de provocation est acceptable ? Quand un geste est-il « obscène » et non « flamboyant » ? La sanction pourrait aussi être interprétée comme un signal envoyé aux joueurs : aucun privilège comportemental, même pour les stars.

