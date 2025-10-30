Embiid qui se chauffe (bizarrement) avec les fans des Wizards. On en pense quoi ?

Les Sixers ont beau avoir signé un come-back XXL à Washington hier (139-134 après prolongation), la star du soir n’était pas seulement Tyrese Maxey. Resté cloué au banc pour cause de gestion de charge, Joel Embiid a trouvé le moyen de se faire remarquer, sans jouer une minute.

À la sirène, le MVP 2023 s’est levé pour adresser un “DX crotch chop” bien appuyé à un fan des Wizards un peu trop bruyant. Résultat : une célébration de catcheur en plein match NBA, et une séquence déjà culte pour les réseaux.

Selon plusieurs témoins, le supporter visé — maillot de Jordan Poole sur le dos — n’a cessé de provoquer le banc des Sixers pendant tout le quatrième quart-temps. Pas de quoi justifier, diront certains, la réaction d’un Embiid hilare, mimant la célébration mythique du duo D-Generation X façon années 2000. D’autres retiendront que c’est un grand classique chez le pivot camerounais, déjà coutumier du geste.

Mais la scène fait forcément un peu sourire (ou lever un sourcil) : un ex-MVP installé en bout de banc qui choisit de chambrer un spectateur au lieu de jouer les mentors pour ses jeunes coéquipiers. Puéril ? Sans doute. Drôle ? Assurément. Et en tout cas, très “JoJo”. Provocateur, sûr de son show, et incapable de résister à l’envie d’avoir le dernier mot, même depuis le banc.

Pendant ce temps-là, Tyrese Maxey continue d’empiler les perfs de franchise player et les Sixers restent invaincus (4-0). On imagine qu’à ce rythme, Embiid trouvera vite d’autres occasions… de faire lever le public, ou les sourcils, selon l’humeur.