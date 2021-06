Joel Embiid et son genou vont-ils redistribuer les cartes contre Atlanta ?

Chaque fois que Joel Embiid se tient le genou depuis son arrivée à Philly, toute la ville retient son souffle. Mais il y a une semaine, les fans ont appris une mauvaise nouvelle. Leur pivot, finaliste pour le trophée de MVP, s'est fait un bobo plus ou moins important. Une petite déchirure du ménisque. C'est évidemment assez embêtant, mais la bête n'aura pas besoin de passer sur le billard.

Pour le moment, les médecins des Sixers estiment que du repos et des soins sont les seules armes pour réparer le genou du franchise player. Mais combien de temps cela va-t-il durer ? C'est la grande inconnue de cette équation. Et c'est ce qui va sans doute redistribuer les cartes pour cette demi-finale de conférence contre les Hawks.

La gestion d'Anthony Davis a plombé les Lakers contre les Suns. Peut-il en être de même aux Sixers ? Sans doute tant que les interrogations planeront au-dessus de la tête de Joel Embiid quant à sa présence ou non sur le terrain. À commencer par ce Game 1.

"Il doit suivre son traitement. Il a l'air bien quand il s'agit de shooter et faire des choses comme ça. Mais il est encore trop tôt (pour parler de sa participation). Je n'ai pas envie de dire l'un ou l'autre. On verra", déclare Doc Rivers.

Cette potentielle absence pour les premiers matches de la série sont évidemment une bonne nouvelle pour Atlanta. Ils se sont finalement défaits facilement des Knicks, et avancent comme un vrai poil à gratter face à la tête de série numéro 1 de l'Est. Car il n'y a pas qu'offensivement que Joel Embiid pèse dans le dispositif de Philly. C'est également un point d'ancrage défensif. Sans lui, Clint Capela aura notamment bien plus d'espace dans les airs.

Le compte à rebours a débuté en Pennsylvanie. Et on ne peut s'empêcher de penser que le Camerounais a la clé de cette série. Une clé qu'il n'a malheureusement pas en mains.

Joel Embiid, le tournant des playoffs ?