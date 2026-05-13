Joel Embiid, une franchise assez désespérée pour tenter le coup ?

Malgré son contrat XXL et ses problèmes physiques, l'intérieur des Philadelphia Sixers Joel Embiid serait pisté par une franchise.

Les Philadelphia Sixers peuvent-ils trouver un trade pour Joel Embiid ? Sous contrat jusqu'en 2028 (player option en 2029), l'intérieur de 32 ans sera payé entre 57 et 67 millions de dollars sur les trois prochaines saisons.

Un salaire bien trop important pour un joueur pénalisé par les blessures. Pour les 76ers, afin de partir sur une reconstruction autour du duo Tyrese Maxey - VJ Edgecombe, un échange du Camerounais représenterait une aubaine. Enfin, sans sacrifier d'autres atouts supplémentaires.

Et justement, selon les informations du journaliste Jake Fischer, une équipe pourrait tenter le coup : les Sacramento Kings. L'idée derrière cette piste ? Un swap entre Embiid et Domantas Sabonis.

Le Lituanien, payé 45 millions de dollars, se trouve également sous contrat jusqu'en 2028, mais sans player option. En revanche, il existe aussi un flou sur l'état physique du joueur de 30 ans, qui a seulement disputé 19 matches en 2025-2026.

Les deux équipes ont-elles vraiment un intérêt à effectuer un tel mouvement ? Pour les Kings, le pari semble tout de même risqué avec Joel Embiid. Et concernant les Sixers, il n'y a aucune urgence à passer à l'action. Au contraire, Philadelphie pourrait avoir des options supplémentaires en se montrant patient.

🎙️ Joel Embiid et les Sixers, autopsie du Process