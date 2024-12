Les résultats de la nuit en NBA, celle de Joel Embiid

Hornets @ Sixers : 98-108

Bucks @ Cavaliers : 101-124

Thunder @ Heat : 104-97

Masqué, Joel Embiid porte les Sixers

- Après sa fracture au visage, Joel Embiid a fait son retour... avec un masque ! Et l'intérieur des Philadelphia Sixers n'a pas eu l'air perturbé par cet accessoire. Il a ainsi mené son équipe à la victoire contre les Charlotte Hornets (108-98).

L'international américain a été excellent avec 34 points, 9 passes décisives et 5 rebonds. Pour l'épauler, Tyrese Maxey (23 points) et Kelly Oubre Jr (22 points) ont répondu présents, alors que Paul George a eu du mal à régler la mire (5 points à 2/12, mais 10 rebonds et 8 passes décisives).

Dans ce match, les 76ers ont pris les commandes des débats dès le premier quart-temps. Et les Hornets, sans LaMelo Ball ou encore Brandon Miller, ont opposé une résistance assez faible. Pour les Français, les bilans sont positifs en sortie de banc : 9 points et 5 rebonds pour Guerschon Yabusele (14 minutes), 7 points et 7 rebonds pour Moussa Diabaté (18 minutes) et 8 points et 8 rebonds pour Tidjane Salaun (24 minutes).

GUERSCHON YABUSELE POSTER TIME! Ran through the contact, PUNCHED it home 👊 Hornets-Sixers 4Q action on NBA League Pass ⤵️https://t.co/490XmqLmdZ pic.twitter.com/Z2dhv0vypv — NBA (@NBA) December 21, 2024

Les Cavs calment les Bucks !

- Après la victoire en NBA Cup, les Milwaukee Bucks passaient un vrai test face aux Cleveland Cavaliers. Et l'équipe numéro 1 à l'Est - de la NBA même - a envoyé un message ! A domicile, les Cavs ont surclassé les Bucks (124-101).

Avec une belle adresse à longue distance, les joueurs de Kenny Atkinson ont déroulé dès le début de la partie. Donovan Mitchell (27 points) a donné le ton et le collectif des Cavs a bien suivi. On pense aux apports de Darius Garland (16 points), Evan Mobley (15 points) ou encore Dean Wade (15 points).

Chez les Bucks, un homme a encore surnagé : Giannis Antetokounmpo (33 points, 14 rebonds). Problème, en l'absence de Damian Lillard, le Grec a été bien trop seul. Et même si Khris Middleton (14 points) n'a pas démérité en sortie de banc, Milwaukee est tout de suite plus limité sans Lillard pour épauler Antetokounmpo...

La passe de 7 pour OKC

- Alors que la défaite en finale de la NBA Cup ne compte pas dans le bilan de la saison régulière, l'Oklahoma City Thunder a donc enchaîné une 7ème victoire consécutive en dominant le Miami Heat (104-97). Un succès dans le sillage d'un excellent Jalen Williams (33 points).

Malgré la sortie précipitée de Jimmy Butler, malade, les Floridiens ont bien tenté de résister. Mais petit à petit, OKC a creusé le trou. Grâce à Williams, mais aussi à Shai Gilgeous-Alexander (25 points), Lu Dort (14 points) ou encore Isaiah Hartenstein (13 points, 18 rebonds).

Fidèle à ses performances cette saison, Tyler Herro (28 points, 12 rebonds) a tenté de se démultiplier. Mais le collectif du Thunder était un cran au-dessus. Un succès globalement maîtrisé pour le leader de l'Ouest.

