Joel Embiid ou Nikola Jokic ? Plus que jamais, le débat pour le titre de MVP 2023 fait rage. De plus en plus de joueurs, à l’image de Mike Conley, se prononcent désormais sur la question. Et pour Zach LaVine, c’est le pivot des Philadelphia Sixers qui devrait l’emporter.

« Je pense qu’il aurait déjà dû en gagner un. Je pense aussi que Jokic a été incroyable. Il a gagné deux fois de suite, donc on ne peut rien lui enlever. Évidemment, Giannis est incroyable. Mais je pense qu’Embiid a plié ça cette année. Il est si bon que ça », assure l’arrière à K.C. Johnson de NBCS Chicago.

Les Bulls de LaVine viennent de disputer deux matches face aux Sixers, dont ils sont ressortis avec une victoire et une défaite. Embiid n’a d’ailleurs joué que 16 minutes la nuit dernière, en raison d’un problème au mollet, arrivant ainsi au terme de sa série de 10 rencontres consécutives à 30 points ou plus. Une potentielle blessure qui pourrait stopper la belle dynamique de l’intérieur camerounais.

Pour le moment, le leader des Sixers reste tout de même le meilleur scoreur de la saison, avec 33,2 points par match. Il ajoute à cela 10,2 rebonds et 4,2 passes de moyenne, tout cela à 54,7 % au tir et 34,7 % à trois points. Le pivot gagne du terrain et semble avoir totalement rattrapé son retard sur Nikola Jokic aux yeux du public.

Il faut cependant relever que Zach LaVine n’est pas un juge parfaitement neutre. Lui et Joel Embiid s’entraînent ensemble pendant l’été. Les deux partagent notamment le même coach personnel, Drew Hanlen, et se connaissent donc plutôt bien.

