Joel Embiid, James Harden : Le retour des pépins physiques aux Sixers

Paraît que l’essentiel, c’est la santé. En tout cas, c’est la clé pour gagner un titre en NBA. Dans une saison très longue et au rythme intense, les petits bobos s’accumulent et c’est souvent l’équipe qui est le plus épargnée parmi les favorites qui finit par l’emporter. Les Philadelphia Sixers en savent quelque chose. Ils sont souvent touchés par les petits pépins physiques en playoffs. Du coup, ils tiennent absolument à ce que leurs meilleurs joueurs soient en forme en avril, mai et juin cette saison. Ils ne prennent aucun risque avec Joel Embiid et James Harden.

« On a fait nos deux dernières campagnes de playoffs avec des blessés et on sait tous qu’il est impossible de gagner le titre quand les joueurs majeurs ne sont pas en bonne santé. Donc on va tout faire pour qu’ils restent en bonne santé », remarque le coach Doc Rivers.

Les deux All-Stars des Sixers sont sujets aux blessures et les deux sont gênés en ce moment. Le Camerounais n’a joué que 16 minutes la nuit dernière avant de sortir en raison d’un problème au mollet. Il a ainsi mis fin à sa série de 10 matches consécutifs avec 30 points ou plus. Pour le barbu, c’est le tendon d’Achille qui est un peu gonflé. Il n’a pas joué contre les Chicago Bulls. La franchise de Pennsylvanie l’a tout de même emporté assez largement.

« On est déjà qualifié pour les playoffs et le but c’est de s’assurer qu’on arrive à 100% », note Joel Embiid.

C’est un signe de maturité de sa part. Il est en course pour le MVP et pourrait être tenté de forcer sur la corde pour finir très fort et maximiser ses chances de remporter le trophée. Là, il chasse une récompense encore plus grande. Quitte donc à manquer des matches et à se reposer d’ici le début des playoffs, pour vraiment arriver à 100%.