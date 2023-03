Joel Embiid est le MVP de Rick Carlisle, la star des Sixers peut croire au trophée

Joel Embiid finit la saison en boulet de canon et il peut rêver de décrocher son premier trophée de MVP de la saison.

Ça devient beaucoup trop facile pour Joel Embiid. Au sommet de son art, le Camerounais enchaîne les performances de très, très haut niveau et son équipe n’en finit plus de gagner. Huit victoires consécutives pour les Philadelphia Sixers, vainqueurs des Indiana Pacers (141-121) samedi soir. Avec donc encore une excellente prestation de la superstar, auteur de 31 points à 10 sur 15 aux tirs, 10 sur 13 aux lancers-francs, 7 rebonds, 7 passes décisives et 2 blocks en 30 minutes.

C’est la neuvième sortie consécutive à 30 points ou plus pour le pivot. Et ça, c’est un nouveau record de franchise. Même Wilt Chamberlain et Allen Iverson, machines à scorer qui ont porté la tunique des Sixers, n’ont pas fait aussi bien. La série d’Embiid est exceptionnelle. Mais le plus fou, c’est qu’il n’a pas joué le quatrième quart-temps à quatre reprises au cours des neuf rencontres en question. Il domine tellement qu’il met son équipe en position de l’emporter avant le money time.

« Je dirai que Joel Embiid est le MVP vu la façon dont son équipe enchaîne et dont il a élevé son niveau de jeu. C’est incroyablement dur de se préparer à affronter Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic mais c’est peut-être encore plus difficile contre Embiid », ose Rick Carlisle, le coach des Pacers.

Philadelphia a un meilleur bilan que Denver et la franchise de Pennsylvanie a même pris la deuxième place de la Conférence Est en doublant Boston. Joel Embiid est le meilleur marqueur de la ligue et il finit très fort la saison, alors que Nikola Jokic, longtemps considéré comme le grand favori, patine avec les Nuggets en ce moment. Des dynamiques contraires qui vont sans doute rester dans l’esprit des votants. La course au MVP n’est très certainement pas terminée.

La course au MVP est-elle vraiment terminée ?