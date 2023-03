Mike Conley : “Le MVP ? J’adore Nikola Jokic, mais…”

La course pour le titre de MVP est tellement serrée et incertaine cette saison que les joueurs se voient demander plus que d'habitude quel serait leur choix s'ils avaient un vote. Mike Conley était l'invité de Ryen Russillo chez The Ringer et a répondu à la question en se mouillant un peu. A ses yeux, le MVP 2023 doit être Joel Embiid.

"J'adore Jokic. Mais les deux fois où j'ai affronté Joel cette saison... Il nous a mis quasiment 60 points quand on l'a affronté à Philly avec le Jazz. Puis il a fait un truc similaire à Minneapolis, quelque chose comme 40 points sans jouer le 4e quart-temps... Je n'ai vu personne d'aussi dominant que lui de mes propres yeux cette saison. Il joue à ce niveau depuis longtemps et je pense qu'il a une vraie chance de l'avoir cette année".

Une nouvelle preuve que la dynamique semble vraiment avoir changé ces dernières semaines, alors que Jokic se dirigeait vers un troisième sacre consécutif. Joel Embiid n'a pas encore gagné et on imagine que les votes seront serrés jusqu'au bout, d'autant que les deux hommes continuent de réaliser des prestations de haut vol.

