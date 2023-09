Joel Embiid reste patient malgré le conflit avec James Harden

Depuis longtemps dans l’impasse avec James Harden, les Sixers subissent toujours les conséquences de sa demande de transfert. Toutefois, Philadelphie peut se rassurer grâce à Joel Embiid, qui se montre serein face à la situation actuelle. D’après Ramona Shelburne d’ESPN, le pivot camerounais a promis à la direction de faire preuve de patience.

Le bras de fer entre Harden et les Sixers impacte considérablement Embiid. Le MVP en titre, à l’approche de la trentaine, a annoncé cet été que sa priorité était de remporter un titre, que ce soit « à Philadelphie ou ailleurs ». Combien de temps l’intérieur est-il prêt à attendre ? Sachant que son départ provoquerait un véritable séisme en Pennsylvanie.

Podcast : Luka Doncic dégoupille, Shai Gilgeous-Alexander phénoménal, Harden dans la sauce

Malgré le conflit entre le meneur et le front office, le vestiaire ne semble pas atteint. Joel Embiid aurait même convié James Harden à son mariage en juillet dernier. Tyrese Maxey reste également en contact avec la superstar sur le départ.

L’épineux dossier Harden reste le principal défi de l’organisation en cette fin d’intersaison. Et il pèsera probablement de plus en plus sur les épaules de la franchise après le début de l’exercice. Alors, le fait de savoir que leur franchise player est prêt à patienter est une perspective très rassurante.

Trade de James Harden : Kevin McHale plaint Joel Embiid et Nick Nurse