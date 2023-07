Joel Embiid veut gagner, “à Philadelphie ou ailleurs”, hum…

Si vous suivez le CQFR et nos podcasts, vous savez sans doute qu'on a dans l'idée qu'avec tout ce qui s'est passé à Philadelphie ces derniers mois et ces dernières années, la théorie selon laquelle Joel Embiid sera la prochaine superstar à demander son trade nous paraît plausible. Antoine Pimmel voit même un scénario dans lequel le MVP 2023 affichera son mécontentement avant la deadline des trades en février. On n'en est vraiment pas encore là et les Sixers essaient tant bien que mal d'améliorer leur effectif pendant l'intersaison, en composant notamment avec la volonté de James Harden de quitter la franchise.

Ce flou semble peser sur Joel Embiid. Dans une vidéo relayée par le journaliste AJ Torres, dans laquelle l'intérieur des Sixers répond à des questions sur une scène, les mots utilisés donnent l'impression que l'intéressé n'exclut pas la possibilité de se retrouver dans une autre franchise pour y gagner des titres.

"Je veux juste gagner un titre, quoi qu'il en coûte, que ce soit à Philadelphie ou n'importe où ailleurs. Je veux avoir la chance d'accomplir ça et de voir ce que ça fait de gagner un premier titre, puis d'essayer de revenir en gagner un second. Ce n'est pas facile et cela nécessite d'avoir de bonnes personnes autour de toi".

C'est une déclaration qui peut être sortie de son contexte, mais Joel Embiid ne peut pas ignorer que le passage où il explique vouloir gagner "à Philadelphie ou ailleurs" va être interprété comme un coup de pression sur Daryl Morey et la franchise de Pennsylvanie.

Pour rappel, Embiid est sous contrat jusqu'en 2026, avec une player option activable pour la saison 2026-2027. A la fin de cette saison, il lui restera donc deux ans de contrat avec Philadelphie.

Was not expecting Joel Embiid to say “or anywhere else” when talking about championships… He’s close to his breaking point here in Philly. pic.twitter.com/0MqXX1rnrT — AJ Torres (@ajtorres1230) July 17, 2023

