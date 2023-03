Joel Embiid ne veut plus perdre son temps avec le MVP

Auteur de grosses performances avec les Philadelphia Sixers, Joel Embiid se trouve dans la discussion pour le titre de MVP. Sans être l'immense favori cette saison, l'intérieur des Philadelphia Sixers risque de terminer au moins dans le Top 5.

Et pourtant, le Camerounais ne fera pas campagne cette année. Frustré par ses échecs ces dernières années, le talent de 28 ans ne veut plus se concentrer sur cette récompense individuelle. Particulièrement marqué par sa "défaite" face à Nikola Jokic l'an dernier, Embiid ne veut plus perdre son temps.

"Ce que je peux contrôler, c'est d'essayer de gagner un titre. Et j'ai le sentiment qu'il s'agit de la seule façon d'obtenir le respect. Donc, je me concentre sur ça. Le MVP ? Ça n'a plus d'importance. Je veux juste être respecté.

Je suis compétitif, donc je joue ce jeu pour être tout en haut quand on parle des meilleurs basketteurs de tous les temps. Je sais que pour cela, il faut des récompenses, des titres et toutes ces choses. C'est malheureux parce que je ne peux pas décider des récompenses individuelles.

Je me retrouve dans cette position (candidat au MVP, ndlr) depuis deux ou trois ans. Et c'est toujours la même chose. Alors je me dis : 'Eh, ok, concentrons-nous sur la seule chose que je peux contrôler'. Et si ça arrive, tant mieux.

Mais si je gagne un titre, ce sera mieux que tout le reste", a assuré Joel Embiid pour FOX Sports.