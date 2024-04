Retour imminent pour Joel Embiid, peut-être même dès ce soir !

Absent depuis deux mois en raison d’une blessure au genou, Joel Embiid va bel et bien reprendre le chemin des parquets cette semaine.

Les Philadelphia Sixers peuvent se remettre à rêver. Ce qui semblait flou et hypothétique pendant des semaines s’apprête à devenir réalité : Joel Embiid va rejouer cette saison. Le pivot All-Star est absent depuis le 30 janvier dernier suite à une blessure au genou qui l’a contraint de se faire opérer du ménisque. La période de convalescence pour un tel pépin est parfois difficile à évaluer – même si le média The Athletic a rapidement tablé pour un forfait autour des deux mois. Ils ont vu juste.

Selon plusieurs sources avancées notamment par les deux principaux insiders Adrian Wojnarowski et Shams Charania, le Camerounais sera opérationnel cette semaine et il pourrait même reprendre le chemin des parquets dès ce soir pour le choc contre le Oklahoma City Thunder.

Joel Embiid veut revenir quel que soit le bilan des Sixers

Il devra vite se remettre dans le bain. En effet, les Sixers ont dégringolé en son absence et ils sont désormais huitièmes de la Conférence Est avec une victoire de moins que le septième (Miami Heat) et trois d’écart avec le sixième (Indiana Pacers). Leur place en playoffs n’est clairement pas assurée. Mais si la franchise de Pennsylvanie venait à sortir du play-in, elle constituerait évidemment une tête de série numéro 7 ou 8 peu habituelle.

Daryl Morey, le GM, croyait au retour de Joel Embiid et c’est pourquoi il a fait venir les vétérans Buddy Hield et Kyle Lowry après la blessure de sa superstar. Deux joueurs susceptibles d’entourer le géant et d’aider l’équipe à faire une longue campagne de playoffs.

Embiid était parti sur les bases d’une saison historique en compilant plus de 35 points, 11 rebonds et 5 passes de moyenne mais sur seulement 34 matches.