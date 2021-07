Joel Embiid, un message très encourageant pour les Sixers

La saison s’est terminée sans « honneur » pour Joel Embiid. Le Camerounais a été devancé par Nikola Jokic dans la course au MVP et ses Philadelphia Sixers, bien que tête de série à l’Est, sont sortis dès le second tour, éliminés par des surprenants Atlanta Hawks. Mais malgré ça, le pivot All-Star se veut très optimiste pour la suite de sa carrière.

« Personnellement, j’ai l’impression d’avoir passé un vrai cap cette saison. Je peux encore faire tellement plus et devenir tellement meilleur. J’ai le sentiment de mieux prendre soin de mon corps. J’en ai parlé avec ma nutritionniste et elle m’a dit que ça pourrait faire effet sur la durée. Je vois déjà des résultats. Même quand j’étais blessé, même quand j’avais mal, j’avais quand même le sentiment que ça allait. J’ai beaucoup progressé cette saison et je pense que je vais être encore meilleur l’année prochaine », confie le joueur de 27 ans.

Joel Embiid a effectivement bouclé sa plus belle saison sur le plan individuel. Avec notamment plus de 28 points et 10 rebonds de moyenne au compteur. Il est vraiment dominant dans la peinture mais il faut maintenant que son corps tienne le choc pour que ses Sixers puissent réellement faire figure de candidats au titre… à condition qu’ils parviennent à trouver une vraie cohésion dans leur effectif.

Joel Embiid, sa grosse amertume sur le MVP donné à Nikola Jokic