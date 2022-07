Joffrey Lauvergne revient en France, encore un gros coup de l’ASVEL

Comme le note à juste titre Yann Casseville de Basket Le Mag, l'ASVEL comptera la moitié de l'équipe de France championne d'Europe 2013 dans ses rangs la saison prochaine. Joffrey Lauvergne, l'intérieur du Zalgiris Kaunas, s'est officiellement engagé aujourd'hui avec le club rhodanien, sacré champion de France pour la deuxième fois de rang il y a quelques semaines. Lauvergne, 30 ans, n'a plus évolué dans l'élite française depuis 10 ans et sa dernière saison à Cholet. Son comeback dans l'Hexagone après des aventures à Valence, au Partizan, au Khimki Moscou, aux Denver Nuggets, à Oklahoma City, aux San Antonio Spurs, aux Chicago Bulls, au Fenerbahçe et à Kaunas est une bonne nouvelle.

Joffrey Lauvergne retrouvera donc, parmi ses partenaires de l'épopée 2013, Tony Parker (président), Nicolas Batum (dirigeant), Charles Kahudi (capitaine), Antoine Diot et Nando De Colo. L'ASVEL disputera à nouveau l'Euroleague la saison prochaine avec un effectif expérimenté et ambitieux.

Lauvergne fait également partie du Team France, le groupe élargi de joueurs susceptibles d'être sélectionnés pour les compétitions internationales. Il n'a néanmoins pas été retenu dans la première liste de 17 joueurs sélectionnés par Vincent Collet pour préparer l'Eurobasket 2022 du 1er au 18 septembre.

Tony Parker : président

Nicolas Batum : dirigeant

Charles Kahudi : capitaine

Antoine Diot : joueur

Nando De Colo : joueur

Joffrey Lauvergne : joueur L'ASVEL réunit désormais (bureaux + terrain) la moitié de l'équipe de France championne d'Europe en 2013. — Yann Casseville (@Kasvilovic) July 29, 2022

