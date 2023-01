Le package proposé par le Jazz pour John Collins

C'est peut-être enfin l'année du trade pour John Collins. L'intérieur des Atlanta Hawks se retrouve une nouvelle fois au cœur de nombreuses rumeurs. Le Utah Jazz est l'une des destinations les plus souvent évoquées pour le joueur de 25 ans drafté en 2017. Selon Jake Fischer, les deux équipes auraient même déjà discuté d'un potentiel package.

The Utah Jazz have discussed a deal surrounding John Collins for Malik Beasley and Jarred Vanderbilt, per @JakeLFischer (h/t @RealGM ) pic.twitter.com/P43bqEr9UF — NBACentral (@TheNBACentral) January 12, 2023

Le deal serait donc centré essentiellement autour de Malik Beasley, 26 ans, et Jarred Vanderbilt, 23. Deux joueurs qui réalisent une saison plutôt correcte à Salt Lake City, voire même plus que correcte pour le deuxième nommé. Beasley tourne à 14 points par match (36% à trois-points) et Vanderbilt à plus de 8 points et 8 rebonds.

John Collins est lui en perte de vitesse au niveau statistique. Il est à un peu plus de 13 points et 8 rebonds, avec un vilain 20% à trois-points. Le joueur est talentueux et pourrait sans doute être mieux utilisé qu'à Atlanta mais le Jazz peut déjà compter sur Lauri Markkanen au poste quatre. Du coup cet échange nous paraît tout de même peu probable, ou alors difficilement compréhensible.