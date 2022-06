John Wall active son option à 47 millions… tu m’étonnes !

Les Houston Rockets ne se faisaient sans doute pas d'illusions. Une petite part d'eux rêvait sans doute que John Wall annonce qu'il renonçait à sa player option au montant pharaonique pour se retrouver libre et trouver une franchise qui veuille vraiment de lui. Sauf que l'on n'est pas au pays des Bisounours et qu'on ne crache pas sur 47 millions de dollars, surtout dans une situation sportive comme celle de Wall.

Le meneur de 31 ans a fait savoir, via son agent Rich Paul, qu'il activait son option contractuelle pour lui permettre de toucher 47.4 millions de dollars au Texas. Pour rappel, Wall a été mis au placard la saison dernière et n'a pas disputé le moindre match. Aucun trade ne s'est matérialisé autour de l'ancien All-Star et n°1 de Draft depuis et il est peu probable que quelqu'un veuille récupérer un tel contrat alors qu'il se retrouvera libre à l'été 2023.

Notre Mock Draft 2022 à J-1

Il reste la possibilité que les Rockets relancent John Wall en lui demandant d'accompagner la jeune garde formée depuis l'an dernier et bientôt renforcée par un joueur qui sera drafté avec le 3e pick, qu'il s'agisse de Jabari Smith, Chet Holmgren ou Paolo Banchero. Il s'agit du même coaching staff et du même front office qu'en 2021-2022, donc la probabilité semble assez faible à l'heure qu'il est.

Les saisons blanches peuvent parfois être salvatrices, à l'image de ce qu'a vécu Al Horford à Oklahoma City, avant d'être renvoyé à Boston dans le cadre du trade de Kemba Walker. On a pu voir que l'intérieur des Celtics avait encore beaucoup de très bon basket en lui par la suite...