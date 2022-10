John Wall n’en pouvait plus après une attente de 18 mois…

Du côté des Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard n'était pas le seul à faire son grand retour à la compétition. Ecarté des terrains depuis 18 mois, John Wall a officiellement réalisé son come-back en NBA la nuit dernière contre les Los Angeles Lakers (103-97).

Un retour réussi pour le meneur de jeu en sortie de banc. En effet, l'ancien joueur des Washington Wizards a compilé 15 points, 4 rebonds et 3 passes décisives en 25 minutes. Et plus que cet apport statistique, il a eu un vrai impact pour les Californiens.

Un bonheur total pour Wall.

"Au début, je me sentais impressionné. Puis, j'ai ressenti de l'excitation bien sûr. C'était génial, je ne vais pas mentir. Nous avons une nouvelle équipe, et il va nous falloir un peu de temps offensivement.Surtout avec des minutes limitées pour Kawhi et moi, mais avec le temps, nous y arriverons", a commenté John Wall devant les médias.

Après une traversée du désert, le joueur de 32 ans a un vrai coup à jouer avec les Clippers. En plus d'éventuellement relancer sa carrière, le natif de Raleigh peut surtout jouer le titre en retrouvant un bon niveau. Et Los Angeles a pris un pari très intéressant avec John Wall.

John Wall avoue avoir pensé au suicide