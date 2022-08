John Wall avoue avoir pensé au suicide

John Wall a rejoint les Los Angeles Clippers en juillet dernier, après avoir été mis à l'écart du projet de reconstruction des Rockets. Le meneur, qui fêtera ses 32 ans dans quelques jours, n'a pas été épargné par la vie ces dernières années, comme il l'a raconté lors de son passage chez lui en Caroline du Nord lors d'un rassemblement de l'Armée du Salut.

Les drames successifs ont entamé sa santé mentale et Wall reconnaît avoir eu des idées noires dont il commence à se défaire.

"Ces deux ou trois dernières années, j'ai été dans la situation la plus sombre de ma vie. J'ai pensé à me suicider. Je me suis rompu le tendon d'Achille, ma mère est tombée malade, puis elle est décédée. Ma grand-mère est morte un an et demi après. Tout ça en pleine période de Covid. Le fait de devoir assister à de la chimio, de voir ma mère rendre son dernier souffle en portant les mêmes affaires plusieurs jours de suite, c'était trop... J'ai été soutenu par mon équipe, ma famille, la mère de mes enfants et mes deux garçons. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais je ne pense pas que beaucoup de personnes auraient réussi à surmonter ce qui m'est arrivé. Pouvoir rejouer là où j'ai envie de jouer et voir que les gens ont toujours envie de me voir jouer, ça représente beaucoup pour moi".

John Wall aura un rôle important à jouer aux Clippers cette saison. Los Angeles ne vise rien d'autre que le titre avec les retours de Kawhi Leonard et Paul George. A la mène, l'ancien numéro 1 de Draft a encore de bonnes choses à apporter, que ce soit dans le cinq ou en sortie de banc. On parle d'un joueur cinq fois All-Star et présent dans trois All-Defense Teams dans sa carrière.