Jokic aurait pu jouer avec une star de l’Eurobasket, mais…

Mateusz Ponitka est passé tout près de la NBA. L’international polonais a raconté à Zurnalista.pl qu’en 2016, alors qu’il évoluait à Zielona Gora, les Denver Nuggets lui avaient soumis un contrat. Après un quart de finale d’EuroCup contre Gran Canaria, la franchise du Colorado l’a approché avec une offre concrète sur la table.

Mais Ponitka, alors âgé de 22 ans, a décidé de rester fidèle à son club. « Je n’étais pas assez conscient ni assez courageux pour me battre pour mon rêve. Je me sentais responsable envers l’équipe et je ne voulais pas partir juste avant les Playoffs », explique-t-il. Avec un brin de recul, il reconnaît que si le club lui avait dit qu’en partant il permettait aussi d’aider financièrement l’équipe, il aurait peut-être sauté le pas.

Le Polonais admet aussi que son état d’esprit de l’époque n’était pas adapté à un tel saut. « Je ne me voyais pas rester là-bas sur le long terme. Je n’étais pas mentalement prêt à fonctionner dans cet environnement. J’ai peur que si j’y étais allé, ça me soit monté à la tête. »

Six ans plus tard, Ponitka a vécu son heure de gloire avec la sélection, en réalisant un triple-double mémorable contre la Slovénie de Luka Doncic à l’EuroBasket 2022. Une performance historique qui a attiré quelques coups de fil venus des États-Unis. Mais là encore, l’histoire ne s’est pas écrite : « Il y avait des offres, mais c’était des contrats de dix jours… des bêtises. Quand j’ai entendu ça, j’ai immédiatement dit non. »

À 31 ans, Ponitka reste l’un des joueurs européens les plus respectés, mais on ne saura jamais ce qu’aurait donné sa carrière avec ce pari NBA en 2016.