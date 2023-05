Jokic dézingue les Suns, Boston au bout du suspense

Antoine Pimmel et Shaï Mamou reviennent comme tous les matins de la semaine sur les matches et l'actualité de la nuit dans le CQFR. Ce vendredi, leur attention s'est évidemment tournée vers les deux rencontres disputées sous haute tension entre Boston et Philadelphie, puis entre Denver et Phoenix.

Le CQFR en streaming

CQFR : Boston arrache un game 7, Jokic envoie Phoenix en vacances