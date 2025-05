Jokic pas assez protégé par les arbitres ? Son coach dénonce

Nikola Jokic a semblé fatigué en deuxième mi-temps lors de la défaite des Nuggets dans le game 6 contre les Clippers. Le Serbe a également eu du mal à cacher sa frustration face à ce qu'il considère comme un arbitrage un peu trop permissif pour Los Angeles. Ce n'est pas lui qui a relayé cette impression, mais son coach David Adelman.

Pour le successeur de Michael Malone, le fait que les Clippers aient pu rudoyer le triple MVP, notamment en jouant plus "small", a été déterminant.

"Nikola subit énormément de fautes. Je ne sais pas vraiment ce qu'il s'est passé ce soir, mais le voit tirer seulement deux lancers francs avec tous les contacts qu'il y a eu, c'est absolument dingue. Ils mettent des petits sur lui et ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent sur lui. J'ai hâte qu'on soit samedi pour être autorisé à faire la même chose avec leurs meilleurs joueurs... Parce que si c'est le degré de physicalité avec lequel on a le droit de jouer, nous allons réagir comme il se doit et aller sur ce terrain-là".

Adelman met d'ores et déjà un peu de pression sur l'arbitrage avec cette déclaration. Nikola Jokic sera dans tous les cas attendu au tournant pour le game 7 qui s'annonce bouillant.

