Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Pistons : 116-113

Nuggets @ Clippers : 105-111

CQFR : Un Rudy Gobert XXL pour éliminer les Lakers !

New York 4-2 Detroit

Les Knicks sont qualifiés pour les demi-finales de Conférence et retrouveront Boston. Mais que ce fut dur ! Quelle bataille, encore, proposée par les Pistons, qui n'ont pu décrocher un game 7 mais ont à nouveau été admirables. Detroit a gommé à plusieurs reprises des retards au score, effaçant notamment 11 points de retard dans le 4e quart-temps pour mettre le couteau sous la gorge des New Yorkais et mener de 7 points à un peu plus de 2 minutes de la fin.

Les Knicks se sont accrochés, mais peuvent remercier Jalen Brunson (40 pts), qui a totalement assumé son rôle de star de franchise player cette nuit. Son game winner à 3 points, après avoir enrhumé Ausar Thompson, à 4 secondes de la fin, a offert aux hommes de Tom Thibodeau leur billet pour Boston.

JALEN BRUNSON FROM 3 TO WIN IT FOR THE KNICKS 🔥🔥🔥 KNICKS ARE ADVANCING TO EASTERN CONFERENCE SEMIS!!!#NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/sGmjcWhNdj — NBA (@NBA) May 2, 2025

Mikal Bridges (25 pts) et OG Anunoby (22 pts) ont permis de compenser le match discret de KAT en attaque (10 pts), pour épauler Brunson, qui a aussi distribué 7 passes décisives. En face, Cade Cunningham n'a pas réglé la mire à 3 points (0/8), mais a tout de même apporté 23 points, 8 passes et 7 rebonds.

Denver 3-3 Los Angeles

On l'avait appelé de nos voeux dès le début de la série. On l'aura ! Les Clippers ont obtenu le droit d'aller disputer un game 7 à Denver, grâce à leur victoire dans le game 6 à l'Intuit Dome cette nuit. L.A. a remporté la bataille du jour en évitant une troisième défaite de suite qui aurait été synonyme d'élimination. Les Californiens ont réussi à museler Nikola Jokic en deuxième mi-temps (seulement 5 points sur ses 25) - avec une grosse défense d'Ivica Zubac notamment - tout en résistant aux tentatives de retour des Nuggets dans les dernières minutes. James Harden (28 pts), Kawhi Leonard (27 pts) et Norman Powell (24 pts), auteur de quelques daggers bien sentis, ont fait le gros du boulot en attaque.

Nicolas Batum a fait un match splendide en sortie de banc et sa ligne de stats lui rend à peine justice : 6 points, 5 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et 3 contres en 34 minutes. C'est la première fois depuis Andre Iguodala qu'un remplaçant fait au moins un 5-5-5-2-2 dans une rencontre de playoffs. Evidemment, on retiendra d'abord ce contre à 110-103 sur Russell Westbrook, mais l'ancien capitaine de l'équipe de France a été déterminant sur ses lectures de jeu, sa défense, ses passes et son QI basket, particulièrement en fin de partie.

Nic Batum has been EVERYWHERE for the Clippers tonight! LA looks to force a Game 7 on TNT 😤#NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/QmNP0ymJBk — NBA (@NBA) May 2, 2025

Westbrook pourra s'en vouloir d'avoir manqué un lay-up à deux minutes de la fin alors que Denver était revenu à -6. Derrière Powell a quasiment plié le match avec un panier à 3 points dans le corner à 1:47.