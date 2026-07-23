Les Clippers seraient désormais eux aussi sur les rangs pour tenter de recruter Jonathan Kuminga via un sign-and-trade.

Une nouvelle franchise entre dans la course pour Jonathan Kuminga. Alors que les Los Angeles Lakers, les Cleveland Cavaliers et les Milwaukee Bucks figuraient déjà parmi les équipes intéressées, les Los Angeles Clippers seraient désormais eux aussi entrés dans la course.

Les Clippers se positionnent

Selon Michael Scotto de HoopsHype, les Clippers font désormais partie des franchises qui explorent la possibilité d'un sign-and-trade pour recruter Jonathan Kuminga.

« Jonathan Kuminga, 23 ans, suscite également un intérêt via un sign-and-trade de la part des Los Angeles Lakers, des Los Angeles Clippers, des Cleveland Cavaliers et des Milwaukee Bucks. Alors que Kuminga et son agent, Aaron Turner (Verus Basketball), gèrent sa free agency, chaque équipe intéressée présente un profil différent et plusieurs paramètres sont étudiés, comme le salaire annuel moyen, l'adéquation avec l'effectif et la structure de l'échange. Il n'existe pas de montant précis que Kuminga réclame à toutes les équipes. »

Cette précision va dans le sens des informations récentes selon lesquelles les négociations varient selon les franchises concernées et ne reposent pas sur une exigence salariale unique.

Un marché toujours très ouvert

Jonathan Kuminga est devenu free agent non protégé après que les Atlanta Hawks ont choisi de ne pas lever leur option d'équipe de 24,3 millions de dollars pour la saison 2026-2027.

Arrivé à Atlanta en cours de saison après un transfert depuis les Golden State Warriors, l'ailier de 23 ans a disputé 36 matchs en 2025-2026, avec des moyennes de 12,2 points, 5,6 rebonds et 2,3 passes décisives, à 46,3 % au tir et 33,3 % à trois points.

L'arrivée des Clippers dans ce dossier confirme que le marché de Jonathan Kuminga reste particulièrement actif. Reste désormais à savoir quelle franchise parviendra à trouver un terrain d'entente avec les Hawks dans le cadre d'un éventuel sign-and-trade.