Jonathan Kuminga demande officiellement son trade : le malaise explose à Golden State

Jonathan Kuminga a officiellement demandé un trade des Warriors dès qu’il est devenu éligible, marquant une fracture nette avec Golden State avant la deadline.

La situation entre Jonathan Kuminga et les Golden State Warriors a pris une tournure très nette ce jeudi, jour où l’ailier est devenu officiellement éligible à être échangé. Selon des sources de la ligue, Kuminga et son camp ont demandé un transfert, mettant ainsi en lumière un malaise profond qui couvait depuis plusieurs mois dans la Baie.

La demande intervient précisément le premier jour où il peut être tradé, conformément aux termes du contrat qu’il a signé lors de l’intersaison, rendant la position de Golden State et celle de leur ailier plus limpide et plus tendue que jamais.

Les éléments qui expliquent cette demande ne sont pas nouveaux. Après avoir commencé la saison dans le cinq de départ, Kuminga a vu son rôle se réduire progressivement, jusqu’à être hors rotation depuis plusieurs semaines. Il n’a joué que 18 des 44 matchs de la saison, et son absence répétée dans la rotation a alimenté les spéculations sur une relation sportive en déclin.

Son contrat flexible (une extension de deux ans et environ 48,5 millions de dollars avec option d’équipe sur la deuxième saison) a précisément été structuré pour faciliter son transfert, ce que le front office des Warriors aurait accepté, anticipant un mouvement avant la date limite des échanges du 5 février.

Mais ce jeudi marque une étape supplémentaire : Kuminga a officiellement demandé à être transféré. Ce développement confirme que l’ailier ne souhaite plus simplement une discussion, il veut un changement d’environnement, et il l’a formulé clairement à son club.

Quelles destinations pour Jonathan Kuminga ?

L’impasse de la relation se mesure à plusieurs signaux. Les Warriors ont cherché des options pour inclure Kuminga dans des négociations, notamment avec des équipes comme les Sacramento Kings ou les Dallas Mavericks, mais aucune offre n’a encore trouvé de terrain d’entente satisfaisant les dirigeants de Golden State.

La franchise se montre prudente : elle vise des retours qui amélioreraient leur roster immédiatement, et refuse notamment des contrats longs ou trop lourds en retour.

De son côté, Kuminga régresse dans la rotation depuis plusieurs semaines. Sa production offensive a chuté par rapport à ses performances antérieures, et ce rôle incertain, couplé à ses attentes personnelles de temps de jeu, a été un élément clé pour justifier sa volonté de partir.

Alors que la deadline approche, on surveillera comment les Warriors tenteront de répondre à cette exigence sans compromettre leurs objectifs compétitifs à court terme. Pour Kuminga, la demande officielle de trade clarifie en tout cas sa position : il veut aller ailleurs pour trouver un rôle plus significatif que celui qu’il occupe actuellement à Golden State.

