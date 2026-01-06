L’avenir de Jonathan Kuminga continue d’alimenter les discussions autour des Golden State Warriors. D’après des sources de Kevin O’Connor, au moins trois équipes ressortiraient désormais comme candidates possibles dans un scénario de trade : les Portland Trail Blazers, les New Orleans Pelicans et les Washington Wizards.

Des pistes aux profils contrastés

Du côté de Portland, l’intérêt tournerait côté Warriors autour de profils vétérans comme Jerami Grant ou Jrue Holiday. Mais Golden State hésiterait, peu enclin à miser sur un joueur expérimenté comme Grant. Et dans un effectif qui est déjà paré pour le small ball, Holiday pourrait ne pas être une grosse plus-value.

A La Nouvelle-Orléans, les Pelicans disposeraient théoriquement d’atouts séduisants, notamment Herbert Jones et Trey Murphy III. Deux joueurs qui impacteraient directement la dynamique des Warriors. Mais selon les informations récentes, la franchise texane ne souhaiterait pas se séparer de ses deux ailiers, très convoités sur le marché.

Les Wizards, en pleine reconstruction, offriraient quant à eux un environnement favorable au développement de Kuminga, avec davantage de responsabilités et de continuité dans son temps de jeu.

Une situation toujours floue à Golden State

Sous contrat avec les Warriors jusqu’en 2027 après une prolongation signée en septembre dernier, Jonathan Kuminga ne sera éligible à un trade qu’à partir du 15 janvier. Depuis plusieurs semaines, il a également enchaîné les DNP dans la rotation de Steve Kerr, ce qui alimente logiquement les spéculations.

En 18 rencontres cette saison, l’ailier affiche des moyennes de 11,8 points, 6,2 rebonds et 2,6 passes. À ce stade, aucune discussion avancée n’a été confirmée, mais plusieurs pistes semblent désormais identifiées autour d’un dossier qui pourrait s’animer à l’approche de la trade deadline.

Steve Kerr ouvre la porte à un départ de Jonathan Kuminga